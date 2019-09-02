У Києві невідомі вкрали номери з автомобіля посольства РФ



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Автомобіль був припаркований поряд з житловим будинком

У Києві у співробітника посольства Російської Федерації невідомі зняли номерні знаки з автомобіля.

З заявою про це звернувся співробітник посольства, громадянин РФ, повідомили УНН у правоохоронних органах.

Номери зняли з автомобіля Volkswagen Touran, який належить посольству РФ.

Подія сталася, коли автомобіль був припаркований поряд з житловим будинком.

Розпочато досудове розслідування за ст. 185 КК України (крадіжка).

Як повідомлялося, 1 вересня в Києві на Броварському проспекті на парковці одного з супермаркетів співробітники поліції спільно з представниками ГО Автопатруль Майдан затримали громадянина Киргизії з арсеналом зброї