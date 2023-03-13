У Києві поліція розшукує невідомого, який забудував дах багатоповерхівки (відео)

Представникам поліції та влади поки не вдалося потрапити на об’єкт, аби оцінити всі масштаби порушення

У центрі Києва невідомий власник розпочав будівництво на даху багатоповерхового будинку по вулиці Велика Васильківська, 80. Про це повідомив Тимур Ткаченко, директор Департаменту міського благоустрою КМДА.

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«У Голосіївському районі по вулиці Велика Васильківська було виявлено незаконну надбудову на даху багатоповерхівки. Інспектори КП «Київблагоустрій» виявили, що контрольних карток на проведення подібних робіт за цією адресою не було видано. Аби ідентифікувати порушника та зафіксувати його протиправні дії, було викликано наряд патрульної поліції Києва», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз доступу до цієї надбудови немає, порушники заблокували прохід на дах і ні у влади, ні у представників правопорядку немає можливості навіть пройти.

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У коментарі ТСН Ткаченко розповів, що надбудову на даху будинку помітили нещодавно. Її збудували вже під час війни. Представникам поліції та влади поки не вдалося потрапити на об’єкт, аби оцінити всі масштаби порушення.

«Поки нам не вдалося потрапити на дах будинку. Ми зараз наполягаємо на тому, щоб було відкрито кримінальне провадження. Готуємося подавати позов до суду на незаконні дії з приводу такого будівництва. Забудова на даху з’явилася нещодавно. Їм вдалося небагато звести на даху, але й те що є – явне порушення всіх норм і правил», – додав він.

За подібні дії порушники мають нести покарання у суді, адже окрім порушення благоустрою, ставиться під загрозу безпека мешканців будинку, на даху якого і почалось незаконне будівництво.

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Нагадаємо, раніше у Львові суд зобов’язав забудовника знести зайвий поверх торгового центру.