У Києві обікрали церкву: зловмисники винесли розп'яття та конвектор

До поліції зателефонував настоятель храму та повідомив про крадіжку

Правоохоронці розшукують осіб, причетних до крадіжки з храму в Святошинському районі столиці. Про це в мережі Facebook повідомив відділ комунікації поліції Києва. За словами правоохоронців, до чергової частини зателефонував настоятель храму та повідомив про крадіжку. За вказаною адресою негайно виїхали екіпажі патрульної поліції та



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До поліції зателефонував настоятель храму та повідомив про крадіжку

Правоохоронці розшукують осіб, причетних до крадіжки з храму в Святошинському районі столиці. Про це в мережі Facebook повідомив відділ комунікації поліції Києва.

За словами правоохоронців, до чергової частини зателефонував настоятель храму та повідомив про крадіжку. За вказаною адресою негайно виїхали екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

«Поліцейські провели огляд місця події та з'ясували, що зловмисники проникли до приміщення, шляхом пошкодження дерев'яного вікна. Звідки, за словами заявника, викрали розп'яття та електричний конвектор. Розпочато комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення всіх обставин та осіб, причетних до вчинення злочину», - розповіли в прес-службі.

Інформація про даний факт зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.