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    У Києві обікрали церкву: зловмисники винесли розп'яття та конвектор

    До поліції зателефонував настоятель храму та повідомив про крадіжку
    Правоохоронці розшукують осіб, причетних до крадіжки з храму в Святошинському районі столиці. Про це в мережі Facebook повідомив відділ комунікації поліції Києва. За словами правоохоронців, до чергової частини зателефонував настоятель храму та повідомив про крадіжку. За вказаною адресою негайно виїхали екіпажі патрульної поліції та
    • Сьогодні, 17:14
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    До поліції зателефонував настоятель храму та повідомив про крадіжку

    Правоохоронці розшукують осіб, причетних до крадіжки з храму в Святошинському районі столиці. Про це в мережі Facebook повідомив відділ комунікації поліції Києва.

    За словами правоохоронців, до чергової частини зателефонував настоятель храму та повідомив про крадіжку. За вказаною адресою негайно виїхали екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

    «Поліцейські провели огляд місця події та з'ясували, що зловмисники проникли до приміщення, шляхом пошкодження дерев'яного вікна. Звідки, за словами заявника, викрали розп'яття та електричний конвектор. Розпочато комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення всіх обставин та осіб, причетних до вчинення злочину», - розповіли в прес-службі.

    Інформація про даний факт зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

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