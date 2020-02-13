У Києві облаштують дві нові меморіальні дошки
Витрати на встановлення дошок буде профінансовано за позабюджетні кошти
На честь видатного українського співака та Народного артиста України Дмитра Гнатюка на вулиці Станіславського, 3 у Києві облаштують меморіальну дошку на фасаді будинку, де він проживав.
Як повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації, це передбачено розпорядженням КМДА № 248.
Окрім цього, для відзначення 100-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Українською Народною Республікою та Османською імперією, згідно із розпорядженням КМДА № 249, на бульварі Шевченка/вулиці Пушкінській, 5-7/29 облаштують меморіальну дошку на честь дипломатичної місії Османської імперії, що діяла в Україні у 1918 році. З посиланням на архівні документи у Посольстві Республіки Туреччина в Україні повідомили, що саме у 1918-му імперія направила до Києва в якості посла Ахмед Мухтар-бея Моллаоглу, який проводив свою діяльність у той період у готелі, який носив назву «Прем’єр-Палас».
Витрати, пов’язані з виготовленням та встановленням цих меморіальних дошок, буде профінансовано за позабюджетні кошти, залучені в установленому порядку.
Нагадаємо, Дмитро Гнатюк помер 29 квітня 2016 року.
Як повідомлялося, у вересні 2019 року у Києві встановили меморіальну дошку відомому київському меценату, купцю першої гільдії Григорію Гладинюку. Автором дошки є скульптор Олексій Кузьмін. Дошку обладнали на будівлі-спадку, в якій сьогодні розміщується Державне інформаційне агентство «Укрінформ» (вул. Богдана Хмельницького, 8/16).