У Києві облаштують дві нові меморіальні дошки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Витрати на встановлення дошок буде профінансовано за позабюджетні кошти

На честь видатного українського співака та Народного артиста України Дмитра Гнатюка на вулиці Станіславського, 3 у Києві облаштують меморіальну дошку на фасаді будинку, де він проживав.

Як повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації, це передбачено розпорядженням КМДА № 248.

Окрім цього, для відзначення 100-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Українською Народною Республікою та Османською імперією, згідно із розпорядженням КМДА № 249, на бульварі Шевченка/вулиці Пушкінській, 5-7/29 облаштують меморіальну дошку на честь дипломатичної місії Османської імперії, що діяла в Україні у 1918 році. З посиланням на архівні документи у Посольстві Республіки Туреччина в Україні повідомили, що саме у 1918-му імперія направила до Києва в якості посла Ахмед Мухтар-бея Моллаоглу, який проводив свою діяльність у той період у готелі, який носив назву «Прем’єр-Палас».

Витрати, пов’язані з виготовленням та встановленням цих меморіальних дошок, буде профінансовано за позабюджетні кошти, залучені в установленому порядку.

Нагадаємо, Дмитро Гнатюк помер 29 квітня 2016 року.

Як повідомлялося, у вересні 2019 року у Києві встановили меморіальну дошку відомому київському меценату, купцю першої гільдії Григорію Гладинюку. Автором дошки є скульптор Олексій Кузьмін. Дошку обладнали на будівлі-спадку, в якій сьогодні розміщується Державне інформаційне агентство «Укрінформ» (вул. Богдана Хмельницького, 8/16).