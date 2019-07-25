У Києві очікується гроза



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Киян попередили про погіршення погодних умов

У Києві до кінця доби 25 липня очікується гроза. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуації у Києві.

«За даними Укргідрометцентру, до кінця доби 25 липня у Києві гроза», - йдеться в повідомленні.

Під час негоди мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Як повідомлялося, найближчими днями температура повітря в Україні підвищуватиметься.

У Києві 26 липня очікується +24+26 градусів з поступовим підвищенням вихідними до +26+29, місцями у неділю до +30 градусів.