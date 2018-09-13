У Києві очікується невеликий дощ



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Температура повітря не перевищить 22 градуси

У четвер, 13 вересня, у Києві буде хмарна, прохолодна погода. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її прогнозом, у столиці пройде «невеликий дощ, та й то коротко».

«Температура повітря у Києві високою не очікується, в межах +20+22 градусів», - повідомила Діденко.

Як повідомляє Український гідрометцентр, у четвер по всій території України буде сухо, сонячно і тепло. У деяких регіонах температура повітря підніметься вище +25 градусів.