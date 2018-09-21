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    У Києві оголена жінка посеред дороги «шукала кохання» (відео)

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    Оголена жінка вляглася посеред дороги на вул. Олени Теліги - У Києві оголена жінка посеред дороги «шукала кохання» (відео)
    Оголена жінка вляглася посеред дороги на вул. Олени Теліги

    Водій авто, на яке залізла жінка, викликав поліцію і медиків

    У п’ятницю, 21 вересня, у Києві оголена жінка вляглася на дорогу посеред жвавої траси, чим спричинила затор.

    Інцидент стався близько 11-ї години на вулиці Олени Теліги.

    Жінку помітив оператор ТСН Володмир Остапенко та виклав відео на своїй сторінці у Facebook.

    Невідома обрала місце саме навпроти Кирилівської церкви, біля якої, до речі, розташована Київська психіатрична лікарня ім. Павлова.

    Жінка спочатку просто лежала на трасі, а коли рух уповільнився, вона обрала з потоку машин біле авто і намагалася відчинити двері. Зазнавши невдачі, жінка не здалася, а залізла на дах авто.

    Водій авто викликав поліцію. Також на місце прибули медики.

    Як пояснила журналістам сама винуватиця інциденту, таким чином вона «шукала кохання».

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