У Києві оголена жінка посеред дороги «шукала кохання» (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оголена жінка вляглася посеред дороги на вул. Олени Теліги

Водій авто, на яке залізла жінка, викликав поліцію і медиків

У п’ятницю, 21 вересня, у Києві оголена жінка вляглася на дорогу посеред жвавої траси, чим спричинила затор.

Інцидент стався близько 11-ї години на вулиці Олени Теліги.

Жінку помітив оператор ТСН Володмир Остапенко та виклав відео на своїй сторінці у Facebook.

Невідома обрала місце саме навпроти Кирилівської церкви, біля якої, до речі, розташована Київська психіатрична лікарня ім. Павлова.

Жінка спочатку просто лежала на трасі, а коли рух уповільнився, вона обрала з потоку машин біле авто і намагалася відчинити двері. Зазнавши невдачі, жінка не здалася, а залізла на дах авто.

Водій авто викликав поліцію. Також на місце прибули медики.

Як пояснила журналістам сама винуватиця інциденту, таким чином вона «шукала кохання».