У Києві оголошений помаранчевий рівень небезпеки



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До кінця доби 3 лютого та вночі 4 лютого у Києві сильний туман

До кінця доби 3 лютого та вночі 4 лютого у Києві утримається сильний туман, видимість менше 100 метрів.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі, інформує прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Через це в столиці України встановлений другий, помаранчевий рівень небезпеки.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад: