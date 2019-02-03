У Києві оголошений помаранчевий рівень небезпеки
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До кінця доби 3 лютого та вночі 4 лютого у Києві сильний туман
До кінця доби 3 лютого та вночі 4 лютого у Києві утримається сильний туман, видимість менше 100 метрів.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі, інформує прес-служба Київської міської державної адміністрації.
Через це в столиці України встановлений другий, помаранчевий рівень небезпеки.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.