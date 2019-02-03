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    У Києві оголошений помаранчевий рівень небезпеки

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    У Києві оголошений помаранчевий рівень небезпеки

    До кінця доби 3 лютого та вночі 4 лютого у Києві сильний туман

    До кінця доби 3 лютого та вночі 4 лютого у Києві утримається сильний туман, видимість менше 100 метрів. 

    Про це повідомили в Українському гідрометцентрі, інформує прес-служба Київської міської державної адміністрації.

    Через це в столиці України встановлений другий, помаранчевий рівень небезпеки.

    Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

    • знизити швидкість руху;
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.
    Нагадаємо, у Закарпатській області, поблизу села Ділове на дорозі Н-09 снігова лавина перекрила половину проїжджої частини..

    Київ Укргідрометцентр КМДА
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