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    У Києві оголошено штормове попередження

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    У Києві пориви вітру 15-20 м/с - У Києві оголошено штормове попередження
    У Києві пориви вітру 15-20 м/с

    У столиці очікується зниження температури до 7 градусів морозу

    У Києві до кінця дня 22 лютого пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Про це попередили в Укргідрометцентрі.

    Сьогодні також буде хмарно, без істотних опадів, зниження температури протягом доби до 5-7 градусів морозу.

    • Управління з питань цивільного захисту КМДА нагадує основні правила поводження у разі посилення вітру:
    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    Як повідомила синоптик Наталка Діденко, 23-24 лютого антициклон витіснить з України сьогоднішню негоду, яка охопила Захід та Південь, і тому суттєві опади малоймовірні. 

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