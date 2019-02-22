У Києві оголошено штормове попередження



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У Києві пориви вітру 15-20 м/с

У столиці очікується зниження температури до 7 градусів морозу

У Києві до кінця дня 22 лютого пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Про це попередили в Укргідрометцентрі.

Сьогодні також буде хмарно, без істотних опадів, зниження температури протягом доби до 5-7 градусів морозу.

Управління з питань цивільного захисту КМДА нагадує основні правила поводження у разі посилення вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Як повідомила синоптик Наталка Діденко, 23-24 лютого антициклон витіснить з України сьогоднішню негоду, яка охопила Захід та Південь, і тому суттєві опади малоймовірні.