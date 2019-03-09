Гроза і сильний вітер: у Києві оголошено штормове попередження



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На Київ насувається гроза Фото: Главком

Ускладнення погодних умов відповідає першому рівню небезпечності

У столиці оголошено штормове попередження - вночі 9 березня очікується гроза та пориви вітру 15-17 м/с.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Жителів та гостей столиці закликають бути обережними і дотримуватися основних правил поведінки:

вікна мають бути щільно закритими;

з балконів треба прибрати речі, які можуть випасти назовні;

на вулиці слід триматися поділі від рекламних щитів, дерев та ліній електропередач;

у разі сильного вітру сховатися у приміщенні чи природньому укритті;

не паркувати авто під деревами

Ускладнення погодних умов відповідає першому рівню небезпечності (жовтий).

Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

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