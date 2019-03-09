  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Гроза і сильний вітер: у Києві оголошено штормове попередження

    • Розсилка
    На Київ насувається гроза - Гроза і сильний вітер: у Києві оголошено штормове попередження
    На Київ насувається гроза
    Фото: Главком

    Ускладнення погодних умов відповідає першому рівню небезпечності

    У столиці оголошено штормове попередження - вночі 9 березня очікується гроза та пориви вітру 15-17 м/с.

    Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    Жителів та гостей столиці закликають бути обережними і дотримуватися основних правил поведінки: 

    • вікна мають бути щільно закритими;
    • з балконів треба прибрати речі, які можуть випасти назовні;
    • на вулиці слід триматися поділі від рекламних щитів, дерев та ліній електропередач;
    • у разі сильного вітру сховатися у приміщенні чи природньому укритті;
    • не паркувати авто під деревами

    Ускладнення погодних умов відповідає першому рівню небезпечності (жовтий).

    Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103. 

    Раніше синоптики розповіли, якою буде погода на вихідних у Києві.

    Читайте також
    прогноз погоди Київ Укргідрометцентр
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ