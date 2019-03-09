Гроза і сильний вітер: у Києві оголошено штормове попередження
-
Розсилка
На Київ насувається гроза
Фото: Главком
Ускладнення погодних умов відповідає першому рівню небезпечності
У столиці оголошено штормове попередження - вночі 9 березня очікується гроза та пориви вітру 15-17 м/с.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Жителів та гостей столиці закликають бути обережними і дотримуватися основних правил поведінки:
- вікна мають бути щільно закритими;
- з балконів треба прибрати речі, які можуть випасти назовні;
- на вулиці слід триматися поділі від рекламних щитів, дерев та ліній електропередач;
- у разі сильного вітру сховатися у приміщенні чи природньому укритті;
- не паркувати авто під деревами
Ускладнення погодних умов відповідає першому рівню небезпечності (жовтий).
Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода на вихідних у Києві.