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    У Києві оголошено штормове попередження до кінця доби

    • Сьогодні, 15:32
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    У столиці очікується гроза і пориви вітру

    До кінця доби 14 травня у столиці очікується гроза, пориви вітру 15-18 м/с. Про це попередили в Українському гідрометцентрі.

    Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою нагадує основні правила поводження у разі посилення вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    Як повідомлялося, український синоптик Наталія Діденко запевняє, що тепла погода невдовзі повернеться в Україну. 

    «Потепліє з 15 травня», – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

     

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