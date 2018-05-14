У Києві оголошено штормове попередження до кінця доби
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У столиці очікується гроза і пориви вітру
До кінця доби 14 травня у столиці очікується гроза, пориви вітру 15-18 м/с. Про це попередили в Українському гідрометцентрі.
Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою нагадує основні правила поводження у разі посилення вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Як повідомлялося, український синоптик Наталія Діденко запевняє, що тепла погода невдовзі повернеться в Україну.
«Потепліє з 15 травня», – написала вона на своїй сторінці у Facebook.