Повітряна тривога у Києві тривала півгодини

Можна виходити з укриттів

У Києві о 23:07 оголосили повітряну тривогу. Існувала загроза застосування балістичного озброєння. О 23:33 оголошено відбій. КМДА просить всіх уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, чи справді наступ росіян на Покровськ тимчасово сповільнився та яка там ситуація.

Покровськ – це суцільний укріп-район, сказав головком. Так, є кілька місць, де росіяни пролізли через інженерні загородження. Але командування знає, де ці місця. І саме тому ситуація контрольована, запевнив Сирський.

«Звичайно, є і план «Б», і план «В» – для всіх варіантів розвитку подій», – поділився головком.