У столиці після ремонту відкрився шляхопровід на Новокостянтинівській: реакція мереж

За словами мера столиці, аварійний міст замінили на повністю новий

Капітальний ремонт на столичному шляхопроводі на вулиці Новокостянтинівській офіційно завершений, рух відновлено. При цьому роботи були завершені раніше запланованого терміну. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

За словами Кличка, фахівці фактично звели нову споруду замість аварійної, яку не ремонтували з 1969 року.

Зокрема, будівельники встановили опори, ригелі та 117 балок прогонових будов, замінили мостове полотно. Виконали гідроізоляцію й облаштували нове асфальтобетонне покриття. Крім того, оновили всі підземні й наземні комунікації, встановили сучасне LED-освітлення, перильне та бар'єрне огородження. Протяжність шляхопроводу становить 218 метрів, ширина – 18 метрів.

Кличко зауважив, що оновлений об'єкт повністю відповідає принципам безбар'єрності. На шляхопровді облаштували понижені бордюри й тактильну навігацію для людей з інвалідністю.

Наразі тривають роботи з облаштування покриття тротуарів на підходах до шляхопроводу й велодоріжок. Після капітального ремонту експлуатаційний ресурс шляхопроводу продовжено щонайменше на 30 років.

У соцмережах думки киян розділилися. Одні закидають меру столмці, що на тлі російських атак по критичній інфраструктурі міста замість ремонту мостів варто більше уваги приділяти фінансуванню ППО, інші вважають, що ремонтувати мости треба.

Допис Лесі Падалки скриншот

«Кличко відкрив чергову антишахедну вулицю в столиці на кошти, приховані від злої «Укрзалізниці». Стоїмо!», – написала у мережі журналістка Леся Падалка.

Павло Розенко пише, що, як киянин, бачить результат роботи мера скриншот коментарів

Жителі будинку на проспекті Володимира Івасюка, які вже два роки чекають ремонту зношених труб, нагадують про свою проблему скриншот коментарів

Користувач мережі вважає, що варто було засипати залізничні колії, щоб зекономити гроші на ремонті мосту скриншот коментарів

Коментарі під дописом Лесі Падалко скриншот коментарів

Коментарі у групі «Моя Оболонь» скриншот

«Нарешті у Києві відремонтували ще один міст для автомобілів. З одної сторони при профіцитному бюджеті столиці, влада міста має витрачати гроші не лише на перекладання плитки та парки, а і на речі,які не видні оку: мости, підземні комунікації, енергоефективність тощо. При чому енергоефективність, з нинішніми проблемами має бути на першому місці, робити хоча б утеплення будинків. Але з іншої – новий міст і асфальт це завжди добре, а ще якщо по ньому бігати – то можнаі зігрітись», – написав журналіст, а нині захисник України Олександр Рудоманов.

Коментарі під дописом Рудоманова скриншот

Коментарі під дописом Рудоманова скриншот

Коментарі під дописом Рудоманова скриншот

Коментарі під дописом Рудоманова скриншот

Нагадаємо, у ніч на 22 жовтня російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку по столиці балістикою, крилатими ракетами та безпілотниками. Унаслідок цього розгорілися пожежі у кількох районах міста, є постраждалі та загиблі. Під ударом були Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Голосіївський, Печерський та Солом'янський райони міста. Пошкоджені щонайменше 10 житлових будинків. Після ударів росіян по критичній інфраструктурі у столиці введено графікм відключення світла.