Головна Київ Новини
search button user button menu button

У столиці після ремонту відкрився шляхопровід на Новокостянтинівській: реакція мереж

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У столиці після ремонту відкрився шляхопровід на Новокостянтинівській: реакція мереж
Шляхопровід, збудований ще у 1969 році, відремонтовано вперше
фото: Віталій Кличко/Telegram

За словами мера столиці, аварійний міст замінили на повністю новий

Капітальний ремонт на столичному шляхопроводі на вулиці Новокостянтинівській офіційно завершений, рух відновлено. При цьому роботи були завершені раніше запланованого терміну. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

За словами Кличка, фахівці фактично звели нову споруду замість аварійної, яку не ремонтували з 1969 року. 

Шляхопровід, збудований ще у 1969 році, відремонтовано вперше
Шляхопровід, збудований ще у 1969 році, відремонтовано вперше
фото: Віталій Кличко/Telegram

Зокрема, будівельники встановили опори, ригелі та 117 балок прогонових будов, замінили мостове полотно. Виконали гідроізоляцію й облаштували нове асфальтобетонне покриття. Крім того, оновили всі підземні й наземні комунікації, встановили сучасне LED-освітлення, перильне та бар'єрне огородження. Протяжність шляхопроводу становить 218 метрів, ширина – 18 метрів.

Кличко зауважив, що оновлений об'єкт повністю відповідає принципам безбар'єрності. На шляхопровді облаштували понижені бордюри й тактильну навігацію для людей з інвалідністю. 

Наразі тривають роботи з облаштування покриття тротуарів на підходах до шляхопроводу й велодоріжок. Після капітального ремонту експлуатаційний ресурс шляхопроводу продовжено щонайменше на 30 років.

За словами Кличка, фахівці фактично звели нову споруду замість аварійної, яку не ремонтували з 1969 року
За словами Кличка, фахівці фактично звели нову споруду замість аварійної, яку не ремонтували з 1969 року
фото: Віталій Кличко/Telegram

У соцмережах думки киян розділилися. Одні закидають меру столмці, що на тлі російських атак по критичній інфраструктурі міста замість ремонту мостів варто більше уваги приділяти фінансуванню ППО, інші вважають, що ремонтувати мости треба. 

Допис Лесі Падалки
Допис Лесі Падалки
скриншот

«Кличко відкрив чергову антишахедну вулицю в столиці на кошти, приховані від злої «Укрзалізниці». Стоїмо!», – написала у мережі журналістка Леся Падалка.

Павло Розенко пише, що, як киянин, бачить результат роботи мера
Павло Розенко пише, що, як киянин, бачить результат роботи мера
скриншот коментарів
Жителі будинку на проспекті Володимира Івасюка, які вже два роки чекають ремонту зношених труб, нагадують про свою проблему
Жителі будинку на проспекті Володимира Івасюка, які вже два роки чекають ремонту зношених труб, нагадують про свою проблему
скриншот коментарів
Користувач мережі вважає, що варто було засипати залізничні колії, щоб зекономити гроші на ремонті мосту
Користувач мережі вважає, що варто було засипати залізничні колії, щоб зекономити гроші на ремонті мосту
скриншот коментарів
Коментарі під дописом Лесі Падалко
Коментарі під дописом Лесі Падалко
скриншот коментарів
Коментарі у групі «Моя Оболонь»
Коментарі у групі «Моя Оболонь»
скриншот

«Нарешті у Києві відремонтували ще один міст для автомобілів. З одної сторони при профіцитному бюджеті столиці, влада міста має витрачати гроші не лише на перекладання плитки та парки, а і на речі,які не видні оку: мости, підземні комунікації, енергоефективність тощо. При чому енергоефективність, з нинішніми проблемами має бути на першому місці, робити хоча б утеплення будинків. Але з іншої – новий міст і асфальт це завжди добре, а ще якщо по ньому бігати – то можнаі зігрітись», – написав журналіст, а нині захисник України Олександр Рудоманов.

Коментарі під дописом Рудоманова
Коментарі під дописом Рудоманова
скриншот
Коментарі під дописом Рудоманова
Коментарі під дописом Рудоманова
скриншот
Коментарі під дописом Рудоманова
Коментарі під дописом Рудоманова
скриншот
Коментарі під дописом Рудоманова
Коментарі під дописом Рудоманова
скриншот

Нагадаємо, у ніч на 22 жовтня російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку по столиці балістикою, крилатими ракетами та безпілотниками. Унаслідок цього розгорілися пожежі у кількох районах міста, є постраждалі та загиблі. Під ударом були Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Голосіївський, Печерський та Солом'янський райони міста. Пошкоджені щонайменше 10 житлових будинків. Після ударів росіян по критичній інфраструктурі у столиці введено графікм відключення світла.

Теги: Віталій Кличко Київ ремонт міст

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Люди в метро очікують на відбій повітряної тривоги
Екснардеп проїхав в метро та звернувся до Кличка
2 жовтня, 17:55
У Києві та області оголошено штормове попередження через густий туман
У Києві та області оголошено штормове попередження через густий туман
5 жовтня, 09:27
фото: Ольга Стефанишина
Будинок Стефанишиної в Києві зазнав ушкоджень через уламок дрона
22 жовтня, 12:37
23-річному нападнику оголошено підозру, йому загрожує до трьох років ув’язнення.ня волі
У Києві чоловік побив жінку, яка не дала йому пройти без черги на касі
2 жовтня, 17:33
6 жовтня рух у центрі Києва перекриють через візит іноземних делегацій
У центрі Києва 6 жовтня буде перекрито рух
5 жовтня, 22:11
Яблука по грамах: у супермаркетах Києва змінили спосіб показу цін
Вартість яблук у Києві. Супермаркети вигадали, як не шокувати ціною
6 жовтня, 20:00
Киянка Марина Жук-Жукова
Росіяни розбомбили у Києві квартиру хорового диригента, який пережив блокаду Ленінграда (фото, відео)
12 жовтня, 16:45
На місці події працюють слідчі з розслідування ДТП столичного главку поліції та патрульні поліцейські
У Києві легковик вилетів на тротуар після зіткнення з вантажівкою, є постраждалі
17 жовтня, 17:29
Правоохоронцям, підозрюваним у побитті, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років
Побиття чоловіка біля Голосіївського РТЦК. Підозри отримали двоє поліцейських
20 жовтня, 11:01

Новини

У столиці після ремонту відкрився шляхопровід на Новокостянтинівській: реакція мереж
У столиці після ремонту відкрився шляхопровід на Новокостянтинівській: реакція мереж
Смерть мобілізованого киянина у розподільчому пункті ТЦК. Поліція назвала причину
Смерть мобілізованого киянина у розподільчому пункті ТЦК. Поліція назвала причину
Загибель журналістів телеканалу Freedom: названо дату прощання
Загибель журналістів телеканалу Freedom: названо дату прощання
У Києві поліція завадила торгівлі дитиною: приватна клініка хотіла віддати немовля іноземцям
У Києві поліція завадила торгівлі дитиною: приватна клініка хотіла віддати немовля іноземцям
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 25-26 жовтня
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 25-26 жовтня
У Києві водій Lamborghini вразив недолугим паркуванням (фото)
У Києві водій Lamborghini вразив недолугим паркуванням (фото)

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Вчора, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua