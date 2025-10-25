Головна Країна Події в Україні
Росія атакувала Київ балістикою, виникли пожежі (оновлено)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Росія атакувала Київ балістикою, виникли пожежі (оновлено)
У Києві пролунали вибухи
фото з відкритих джерел

У Дніпровський, Деснянський та Дарницький райони міста виїхали бригади швидкої допомоги

У ніч на 25 жовтня російська окупаційна армія атакує Київ балістичними ракетами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Віталія Кличка.

У Києві наразі лунають вибухи. Кличко написав: «Вибухи в столиці. Місто під атакою балістикою. Перебувайте в укриттях!».

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко попросив жителів Києва перебувати в укриттях: «В столиці працює ППО. Ворог атакує місто ракетами. Будь ласка, будьте в укриттях до відбою тривоги!».

Кличко повідомив, що вже є перші виклики медиків у Дніпровський та Деснянський райони міста. Бригади виїхали.

Крім того, виникли пожежі в Дарницькому й Деснянському районах. Попередньо, палає нежитлова забудова та автомобілі.

Також є виклик медиків у Дарницький район. За повідомленням, пошкоджені вікна в житловому будинку. Бригада виїхала, зазначив Кличко.

Як відомо, у ніч на 22 жовтня в Києві лунали потужні вибухи через російську масовану комбіновану атаку: ворог вдарив по столиці балістикою, крилатими ракетами та безпілотниками. Унаслідок цього розгорілися пожежі у кількох районах міста, є постраждалі та загиблі.

Нагадаємо, Харків знову опинився під ударом російських безпілотників. Один з дронів влучив у приватний дитячий садочок.  За словами мера Ігоря Терехова, окупанти атакували Холодногірський район міста. Унаслідок ворожої атаки загинув 40-річний чоловік.

Згодом президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожий удар по дитячому садочку в Харкові.

Зокрема, Міністерство оборони РФ оприлюднило заяву, в якій пояснило сьогоднішній нічний удар по території України, включаючи обстріл Харкова, де зокрема постраждав дитячий садок. У відомстві заявили, що удар був завданий нібито «у відповідь на терористичні атаки України по цивільних об’єктах на території Росії».

Як повідомлялося, ранкова атака на Харків, під час якої три російські дрони-камікадзе «Шахед» поцілили безпосередньо у будівлю, де розташовувався приватний дитячий садок, забрала життя одного чоловіка. Діти з приватного дитячого садочку встигли потрапити до укриття. Як саме працював приватний заклад буде з’ясовувати слідство.

