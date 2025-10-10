Головна Київ Новини
Київ після обстрілів. Нардепам привезли технічну воду для змиву в туалетах (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Київ після обстрілів. Нардепам привезли технічну воду для змиву в туалетах (фото)
Після нічного обстрілу будівля Верховної Ради залишилася без водопостачання. 10 жовтня 2025 року
фото: Ірина Геращенко/Facebook

Народна депутатка подякувала всім, хто працює над ремонтом водопровідної мережі у столиці

У ніч на 10 жовтня, після ворожих обстрілів енергетичної та інфраструктурної мережі столиці, водопостачання у будівлі Верховної Ради тимчасово припинилося. Біля парламенту вже стоїть машина з технічною водою для забезпечення потреб депутатів та працівників. Про це повідомила народна депутатка України Ірина Геращенко, інформує «Главком».

Нардепка повідомила, що фракція «Європейська Солідарність» звернулася до прем’єрки Юлії Свириденко з питанням щодо термінів відновлення водопостачання, пошкодженого внаслідок терористичних атак РФ. Прем’єрка запевнила, що вода у Києві буде відновлена до вечора.

Цистерна з водою біля Верховної Ради
Цистерна з водою біля Верховної Ради
фото: Ірина Геращенко/Facebook
Воду доводиться носити бутлями у приміщення Ради
Воду доводиться носити бутлями у приміщення Ради
фото: Ірина Геращенко/Facebook
Депутати Ірина Геращенко та Артур Герасимов біля цистерни з водою
Депутати Ірина Геращенко та Артур Герасимов біля цистерни з водою
фото: Ірина Геращенко/Facebook

На фото, опублікованому Геращенко, видно, як технічні працівники розливають воду у бутлі та заносять їх у будівлю парламенту. Народна депутатка подякувала всім, хто працює над ремонтом водопровідної мережі. 

Згодом Ірина Геращенко орублікувала ще одне фото і повідомила, що до будівлі Уряду привезли біотуалети.

«Продовжуємо репортаж про життя урядового кварталу після пошкодження водопостачання в Києві. До Уряду привезли біотуалети», – написала нардепка.

До будівлі Уряду привезли біотуалети
До будівлі Уряду привезли біотуалети
фото: Ірина Геращенко/Facebook

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, уночі Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет

Під ударом російських безпілотників опинилася, зокрема, Київщина та столиця України Київ

