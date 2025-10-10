Київ після обстрілів. Нардепам привезли технічну воду для змиву в туалетах (фото)

Після нічного обстрілу будівля Верховної Ради залишилася без водопостачання. 10 жовтня 2025 року

Народна депутатка подякувала всім, хто працює над ремонтом водопровідної мережі у столиці

У ніч на 10 жовтня, після ворожих обстрілів енергетичної та інфраструктурної мережі столиці, водопостачання у будівлі Верховної Ради тимчасово припинилося. Біля парламенту вже стоїть машина з технічною водою для забезпечення потреб депутатів та працівників. Про це повідомила народна депутатка України Ірина Геращенко, інформує «Главком».

Нардепка повідомила, що фракція «Європейська Солідарність» звернулася до прем’єрки Юлії Свириденко з питанням щодо термінів відновлення водопостачання, пошкодженого внаслідок терористичних атак РФ. Прем’єрка запевнила, що вода у Києві буде відновлена до вечора.

Цистерна з водою біля Верховної Ради фото: Ірина Геращенко/Facebook

Воду доводиться носити бутлями у приміщення Ради фото: Ірина Геращенко/Facebook

Депутати Ірина Геращенко та Артур Герасимов біля цистерни з водою фото: Ірина Геращенко/Facebook

На фото, опублікованому Геращенко, видно, як технічні працівники розливають воду у бутлі та заносять їх у будівлю парламенту. Народна депутатка подякувала всім, хто працює над ремонтом водопровідної мережі.

Згодом Ірина Геращенко орублікувала ще одне фото і повідомила, що до будівлі Уряду привезли біотуалети.

«Продовжуємо репортаж про життя урядового кварталу після пошкодження водопостачання в Києві. До Уряду привезли біотуалети», – написала нардепка.

До будівлі Уряду привезли біотуалети фото: Ірина Геращенко/Facebook

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, уночі Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

Під ударом російських безпілотників опинилася, зокрема, Київщина та столиця України Київ.