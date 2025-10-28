Ткаченко та Кличко почали воювати через хвилину мовчання в Києві

Голова КМВА наголосив, що ні поліція, ні військові не мають заперечень щодо проведення хвилини мовчання

Заступниця керівника апарату та начальниця юридичного управління Київської міської державної адміністрації Леся Верес блокує розпорядження Київської міської військової адміністрації про проведення загальнонаціональної хвилини мовчання на Хрещатику. Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує «Главком».

За словами Ткаченка, він доручив Департаменту транспортної інфраструктури підготувати відповідний проєкт. Після цього у КМДА цю ініціативу буцімто подали як власну перемогу. Втім, тепер, замість сприяння, Верес начебто повернула документ на доопрацювання.

«У неї недостатньо підстав для такого рішення. Просить звернутися до Київради – можливо, депутати допоможуть. Але навіщо тоді чиновники на посадах?» – зазначив Ткаченко.

Голова КМВА наголосив, що ні поліція, ні військові не мають заперечень щодо проведення хвилини мовчання, як і кияни чи гості столиці.

За словами Ткаченка, Леся Верес раніше підпорядковувалася Дмитру Загуменному, а нині – заступнику голови КМДА Петру Пантелеєву. Обидва підзвітні міському голові Віталію Кличку, зауважив колова КМВА.

Нагадаємо, Київ та область 23 вересня першими доєдналися до ініціативи вшанування щодня о 09:00 пам’яті загиблих героїв. Надалі практика зупинки автотранспорту під час хвилини мовчання почала поширюватися на всю країну. У КМДА повідомляли, що о 9:00 щодня на одну хвилину рух перекриватимуть від Європейської площі до бульвару Тараса Шевченка, у цей час світлофори працюватимуть у режимі «всім червоний». Обмеження не діятимуть під час повітряної тривоги.

Журналіст та військовослужбовець Вахтанг Кіпіані у мережі поділився своїми спостереженнями щодо того, як українці дотримуються загальнонаціональної хвилини мовчання. За його словами, єдиної системи вшанування пам’яті загиблих не існує, і в різних містах традиції значно різняться.