Підозрюється у зґвалтуванні сина колишньої співмешканки. У Києві затримано громадянина Туреччини

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Затриманому іноземцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Поліція зацікавилася іноземцем, оскільки він посварився з колишньою співмешканкою та через ревнощі влаштував пожежу 

Столичні правоохоронці повідомили про підозру 39-річному громадянину Туреччини у вчиненні сексуального насильства щодо десятирічного хлопчика. Раніше його затримали за підозрою у підпалі квартири, яку орендувала його колишня співмешканка. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, інформує «Главком».

Зазначається, що спочатку правоохоронці зацікавились іноземцем, оскільки він посварився з колишньою співмешканкою та через ревнощі влаштував пожежу в орендованій жінкою квартирі, а також викрав її ноутбук. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України. У затриманого вилучили мобільні телефони. 

«Під час огляду на одному з телефонів правоохоронці виявили відео за участі чоловіка та малолітнього хлопчика, де зафіксовано насильницькі дії сексуального характеру щодо дитини. Встановлено, що на відео 10-річний син жінки, з якою громадянин Туреччини мав стосунки раніше. При цьому чоловік знімав свої дії на відео», – повідомили у прокуратурі.

Затриманому повідомили про підозру не лише у вчиненні підпалу та крадіжці речей колишньої співмешканки (ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 194 КК України), а й у сексуальному насильстві щодо малолітньої дитини (ч. 4 ст. 153 КК України). Щодо нього обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
 
Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. 

Нагадаємо, на початку жовтня столичні правоохоронці затримали 39-річного іноземця, який підпалив орендовану квартиру своєї колишньої співмешканки. Подія сталася у багатоповерхівці на вулиці Оноре де Бальзака. Правоохоронці встановили, що 49-річна киянка, яка орендувала житло, на момент події була на роботі. У ході розслідування з’ясувалося, що жінка раніше перебувала у стосунках з 39-річним громадянином іншої держави, але через постійні конфлікти вони розійшлися. З помсти чоловік зробив дублікат ключів від житла та підпалив квартиру, після чого втік.

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
