У Києві частково зміниться рух Броварським проспектом

Обмеження діятимуть у Дніпровському районі на ділянці від станції метро «Лісова» до міста Бровари

Київська міська державна адміністрація попередила про часткове обмеження руху Броварським проспектом у Дніпровському районі столиці, яке триватиме з 3 до 15 листопада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.

Як повідомили у КК «Київавтодор», обмеження запроваджуються у зв'язку з виконанням поточного ремонту асфальтобетонного покриття.

Ремонт проводитиметься на відрізку від станції метро «Лісова» до міста Бровари.

мапа: КМДА

Роботи виконуватимуться поетапно окремими ремонтними картами.

Комунальна корпорація «Київавтодор» закликала водіїв врахувати ці обмеження при плануванні своїх маршрутів.

