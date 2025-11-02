Головна Київ Новини
У Києві частково зміниться рух Броварським проспектом

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
У Києві частково зміниться рух Броварським проспектом
Роботи виконуватимуться поетапно окремими ремонтними картами
фото з відкритих джерел

Обмеження діятимуть у Дніпровському районі на ділянці від станції метро «Лісова» до міста Бровари

Київська міська державна адміністрація попередила про часткове обмеження руху Броварським проспектом у Дніпровському районі столиці, яке триватиме з 3 до 15 листопада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.

Як повідомили у КК «Київавтодор», обмеження запроваджуються у зв'язку з виконанням поточного ремонту асфальтобетонного покриття.

Ремонт проводитиметься на відрізку від станції метро «Лісова» до міста Бровари.

У Києві частково зміниться рух Броварським проспектом фото 1
мапа: КМДА

Роботи виконуватимуться поетапно окремими ремонтними картами.

Комунальна корпорація «Київавтодор» закликала водіїв врахувати ці обмеження при плануванні своїх маршрутів.

Нагадаємо, Хотянівський міст, розташований на автомобільній дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів, що був зруйнований ще в лютому 2022 року під час боїв за Київщину, нарешті відбудовано і по ньому пішли перші автівки. 

Новини
У Києві частково зміниться рух Броварським проспектом
Київ накрив густий туман (фото)
Київ накрив густий туман (фото)
У Києві помер засновник однієї з найдавніших піцерій столиці
У Києві помер засновник однієї з найдавніших піцерій столиці
Де у Києві купити продуктові товари 1-2 листопада: адреси ярмарків
Де у Києві купити продуктові товари 1-2 листопада: адреси ярмарків
Відключення світла 1 листопада 2025 року: як діятимуть графіки на Київщині
Відключення світла 1 листопада 2025 року: як діятимуть графіки на Київщині
Відключення світла 1 листопада 2025 року: як діятимуть графіки у Києві
Відключення світла 1 листопада 2025 року: як діятимуть графіки у Києві

