У Києві частково зміниться рух Броварським проспектом
Обмеження діятимуть у Дніпровському районі на ділянці від станції метро «Лісова» до міста Бровари
Київська міська державна адміністрація попередила про часткове обмеження руху Броварським проспектом у Дніпровському районі столиці, яке триватиме з 3 до 15 листопада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.
Як повідомили у КК «Київавтодор», обмеження запроваджуються у зв'язку з виконанням поточного ремонту асфальтобетонного покриття.
Ремонт проводитиметься на відрізку від станції метро «Лісова» до міста Бровари.
Роботи виконуватимуться поетапно окремими ремонтними картами.
Комунальна корпорація «Київавтодор» закликала водіїв врахувати ці обмеження при плануванні своїх маршрутів.
