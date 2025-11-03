На Лісовому масиві під час толоки висаджено 15 сосен (фото)
Учасники толоки впорядкували територію та прибрали простір навколо спортивного майданчика
У Києві на Лісовому масиві відбулася спільна толока в межах місячника з благоустрою. Учасники висадили 15 сосен, впорядкували територію та прибрали простір навколо спортивного майданчика. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.
Участь у толоці взяли працівники Департаменту територіального контролю міста Києва на чолі з керівником Михайлом Буділовим, керівництво мережі автозаправних комплексів UPG, представники волонтерської спільноти «Лісові павучки», які плетуть маскувальні сітки для потреб Сил оборони, активні мешканці масиву, а також юні спортсмени, які тренуються на розташованому поруч стадіоні, та їхні батьки.
Учасники толоки висадили 15 сосен, впорядкували територію та прибрали простір навколо спортивного майданчика. Для дітей акція стала не лише толокою, а й нагодою відчути особисту відповідальність за довкілля.
У КМДА нагадали, що за підсумками місячника з благоустрою оцінять роботу районних у місті Києві державних адміністрацій за ключовими критеріями, зокрема як ліквідовують стихійні сміттєзвалища, утримують території та наскільки ефективно реагують на звернення мешканців.
Нагадаємо, у всіх районах столиці комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень здійснили комплекс робіт із благоустрою та озеленення територій, у результаті чого облаштовано додаткові зелені зони – мінісквери. При озелененні мініскверів перевагу віддавали стійким до міських умов рослинам, декоративним злакам і багаторічним квітам, які не лише прикрашають простір, а й сприяють поліпшенню екологічного стану міського середовища.
До слова, Київська міська державна адміністрація запустила нову ініціативу #ЗапитайІнспектора, яка дозволить мешканцям напряму звертатися до Департаменту територіального контролю КМДА черех Facebook. Цей крок покликаний покращити комунікацію та оперативність реагування на проблеми благоустрою в столиці. Киянам пропонується публікувати дописи на своїх сторінках у Facebook, описуючи проблеми, пов'язані з благоустроєм (наприклад, захоплення зелених зон, незаконні конструкції тощо), і додавати хештег #ЗапитайІнспектора. Фахівці Департаменту територіального контролю, які постійно моніторять соціальні мережі, оперативно знайдуть такий пост, відреагують на нього та нададуть відповідь автору звернення.
