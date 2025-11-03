Головна Київ Новини
На Лісовому масиві під час толоки висаджено 15 сосен (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На Лісовому масиві під час толоки висаджено 15 сосен (фото)
У Києві на Лісовому масиві відбулася спільна толока в межах місячника з благоустрою
фото: КМДА

Учасники толоки впорядкували територію та прибрали простір навколо спортивного майданчика

У Києві на Лісовому масиві відбулася спільна толока в межах місячника з благоустрою. Учасники висадили 15 сосен, впорядкували територію та прибрали простір навколо спортивного майданчика. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

У Києві на Лісовому масиві відбулася спільна толока в межах місячника з благоустрою
У Києві на Лісовому масиві відбулася спільна толока в межах місячника з благоустрою
фото: КМДА

Участь у толоці взяли працівники Департаменту територіального контролю міста Києва на чолі з керівником Михайлом Буділовим, керівництво мережі автозаправних комплексів UPG, представники волонтерської спільноти «Лісові павучки», які плетуть маскувальні сітки для потреб Сил оборони, активні мешканці масиву, а також юні спортсмени, які тренуються на розташованому поруч стадіоні, та їхні батьки.

У Києві на Лісовому масиві відбулася спільна толока в межах місячника з благоустрою
У Києві на Лісовому масиві відбулася спільна толока в межах місячника з благоустрою
фото: КМДА
До участі у толоці долучилися активні мешканці масиву
До участі у толоці долучилися активні мешканці масиву
фото: КМДА
До участі у толоці долучилися активні мешканці масиву
До участі у толоці долучилися активні мешканці масиву
фото: КМДА

Учасники толоки висадили 15 сосен, впорядкували територію та прибрали простір навколо спортивного майданчика. Для дітей акція стала не лише толокою, а й нагодою відчути особисту відповідальність за довкілля.

У Києві на Лісовому масиві відбулася спільна толока в межах місячника з благоустрою
У Києві на Лісовому масиві відбулася спільна толока в межах місячника з благоустрою
фото: КМДА
Учасники толоки висадили 15 сосен
Учасники толоки висадили 15 сосен
фото: КМДА

У КМДА нагадали, що за підсумками місячника з благоустрою оцінять роботу районних у місті Києві державних адміністрацій за ключовими критеріями, зокрема як ліквідовують стихійні сміттєзвалища, утримують території та наскільки ефективно реагують на звернення мешканців.

Нагадаємо, у  всіх районах столиці комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень здійснили комплекс робіт із благоустрою та озеленення територій, у результаті чого облаштовано додаткові зелені зони – мінісквери. При озелененні мініскверів перевагу віддавали стійким до міських умов рослинам, декоративним злакам і багаторічним квітам, які не лише прикрашають простір, а й сприяють поліпшенню екологічного стану міського середовища.

До слова, Київська міська державна адміністрація запустила нову ініціативу #ЗапитайІнспектора, яка дозволить мешканцям напряму звертатися до Департаменту територіального контролю КМДА черех Facebook. Цей крок покликаний покращити комунікацію та оперативність реагування на проблеми благоустрою в столиці. Киянам пропонується публікувати дописи на своїх сторінках у Facebook, описуючи проблеми, пов'язані з благоустроєм (наприклад, захоплення зелених зон, незаконні конструкції тощо), і додавати хештег #ЗапитайІнспектора. Фахівці Департаменту територіального контролю, які постійно моніторять соціальні мережі, оперативно знайдуть такий пост, відреагують на нього та нададуть відповідь автору звернення.

