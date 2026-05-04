Повітряна тривога у Києві тривала пів години

Можна виходити з укриттів

У Києві о 23:33 оголосили повітряну тривогу. О 23:58 повідомили про відбій. КМДА просить всіх уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Як відомо, Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«На сьогодні, не було жодного офіційного звернення до України щодо модальності припинення бойових дій, про яке заявляється в російських соціальних мережах. Ми вважаємо, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж «празднованіє» будь-якої річниці. У зв’язку з чим оголошуємо про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня. За час, що є до цього моменту, реалістично забезпечити настання тиші. Будемо діяти дзеркально, починаючи зі вказаного моменту», – наголосив президент.