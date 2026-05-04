Головна Київ Новини
search button user button menu button

Повітряна тривога у Києві тривала пів години

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Повітряна тривога у Києві тривала пів години
колаж: glavcom.ua

Можна виходити з укриттів

У Києві о 23:33 оголосили повітряну тривогу. О 23:58 повідомили про відбій. КМДА просить всіх уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«На сьогодні, не було жодного офіційного звернення до України щодо модальності припинення бойових дій, про яке заявляється в російських соціальних мережах. Ми вважаємо, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж «празднованіє» будь-якої річниці. У зв’язку з чим оголошуємо про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня. За час, що є до цього моменту, реалістично забезпечити настання тиші. Будемо діяти дзеркально, починаючи зі вказаного моменту», – наголосив президент.

Теги: Київ укриття тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Абрикоси є одними з найпоширеніших плодових дерев у столиці
У Києві масово розквітли абрикоси (фото)
6 квiтня, 08:19
Візуалізація майбутнього фонтану на перетині Хрещатика та бульвару Тараса Шевченка
«Це потурання окупанту». Голова Інституту пам'яті розкритикував ідею фонтану на місці Леніна
10 квiтня, 15:09
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди четверо людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості
ДТП на Оболоні з чотирма потерпілими: водія Porsche затримано за керування у стані сп’яніння
14 квiтня, 08:58
Повітряна тривога у Києві тривала понад годину
Повітряна тривога у Києві тривала понад годину
20 квiтня, 04:26
Президент наголосив, що термін реалізації планів стійкості для всіх міст та громад – 1 вересня цього року
Опалювальний сезон у Києві. Зеленський заявив, що у Кличка не вистачає розуміння
20 квiтня, 16:06
У межах спецоперації з ліквідації місць незаконного виробництва, фасування і збуту проведено понад 280 обшуків у Києві та 10 областях
Збут психотропів: у Києві підозру отримали троє працівників мережі магазинів U420
22 квiтня, 18:53
Отримавши доступ до авто, підозрюваний самостійно знайшов покупця та оформив продаж за $19 тис, а після угоди зник
Обіцяв допомогти з продажем Jeep, а після угоди зник із грошима: підозрюваного затримано
24 квiтня, 11:40
Чорнобильська зона відчуження щороку потребує мільярдів гривень лише для підтримки базової ядерної безпеки
Скільки Україна щороку витрачає на Чорнобильську зону: свіжі дані
30 квiтня, 12:50
Повітряна тривога у Києві тривала 40 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 40 хвилин
Вчора, 00:28

Новини

Повітряна тривога у Києві тривала пів години
Повітряна тривога у Києві тривала пів години
На Київщині затримано браконьєра з великим уловом (фото)
На Київщині затримано браконьєра з великим уловом (фото)
Нетверезий водій без прав протаранив світлофор на бульварі Лесі Українки у Києві (відео)
Нетверезий водій без прав протаранив світлофор на бульварі Лесі Українки у Києві (відео)
Інцидент із ТЦК на Оболоні: поліція відреагувала на чутки про застосування вогнепальної зброї
Інцидент із ТЦК на Оболоні: поліція відреагувала на чутки про застосування вогнепальної зброї
Розкрадання на будівництві модульного житла в Мощуні: підряднику оголошено нову підозру
Розкрадання на будівництві модульного житла в Мощуні: підряднику оголошено нову підозру
У Святошинському районі до 8 травня триватиме обробка проти кліщів: перелік локацій
У Святошинському районі до 8 травня триватиме обробка проти кліщів: перелік локацій

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Вчора, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
3 травня, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
3 травня, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини з футболу
3 травня, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
3 травня, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
3 травня, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua