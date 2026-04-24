Обіцяв допомогти з продажем Jeep, а після угоди зник із грошима: підозрюваного затримано

Поліція Києва викрила 37-річного киянина, який пообіцяв своєму знайомому, який живе за кордоном, допомогти з продажем позашляховика, але після угоди забрав усі гроші собі та припинив виходити на зв'язок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Історія розпочалася з того, що власник автомобіля Jeep Cherokee, який зараз мешкає за кордоном, вирішив продати автівку через свого столичного знайомого. Батько власника передав чоловікові ключі та документи на транспортний засіб.

Отримавши доступ до авто, посередник самостійно знайшов покупця та оформив продаж за $19 тис. Замість того, щоб передати кошти власнику, чоловік вимкнув телефон і перервав будь-який зв'язок. Аби правоохоронці не вийшли на його слід, він орендував квартиру в іншому районі міста та намагався «залягти на дно».

Оперативники Голосіївського району спільно з аналітиками кримінального аналізу встановили місцезнаходження фігуранта, йому повідомлено про підозру одразу за двома статтями:

Незаконне заволодіння транспортним засобом (ч. 3 ст. 289 ККУ);

Шахрайство у великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 190 ККУ).

За скоєне затриманому киянину загрожує до 12 років позбавлення волі фото: Національна поліція України

Наразі підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

