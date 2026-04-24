Обіцяв допомогти з продажем Jeep, а після угоди зник із грошима: підозрюваного затримано

Ірина Міллер
Ірина Міллер
фото: Національна поліція України

Власник Jeep Cherokee, який живе за кордоном, вирішив продати автівку через свого столичного знайомого

Поліція Києва викрила 37-річного киянина, який пообіцяв своєму знайомому, який живе за кордоном, допомогти з продажем позашляховика, але після угоди забрав усі гроші собі та припинив виходити на  зв'язок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Історія розпочалася з того, що власник автомобіля Jeep Cherokee, який зараз мешкає за кордоном, вирішив продати автівку через свого столичного знайомого. Батько власника передав чоловікові ключі та документи на транспортний засіб.

Отримавши доступ до авто, посередник самостійно знайшов покупця та оформив продаж за $19 тис. Замість того, щоб передати кошти власнику, чоловік вимкнув телефон і перервав будь-який зв'язок. Аби правоохоронці не вийшли на його слід, він орендував квартиру в іншому районі міста та намагався «залягти на дно».

Оперативники Голосіївського району спільно з аналітиками кримінального аналізу встановили місцезнаходження фігуранта, йому повідомлено про підозру одразу за двома статтями:

  • Незаконне заволодіння транспортним засобом (ч. 3 ст. 289 ККУ);
  • Шахрайство у великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 190 ККУ).
За скоєне затриманому киянину загрожує до 12 років позбавлення волі
За скоєне затриманому киянину загрожує до 12 років позбавлення волі
Наразі підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, поліцейські столиці затримали чотирьох шахраїв, які під виглядом працівників Служби безпеки України ошукали літніх киянок на близько 9 млн грн. Фігуранти телефонували жінкам похилого віку та представлялись правоохоронцями. Під час розмов зловмисники застосовували залякування та маніпуляції й переконували киянок у необхідності терміново передати їм готівкові кошти нібито для перевірки їх походження через можливий зв’язок із державою-агресором.

Теги: Київ автомобіль викрадення поліція шахрайство

Площа пожежі складає близько 2 тис. кв. м
Голосіївський район: масштабну пожежу на Набережно-Корчуватській ліквідовано (фото)
26 березня, 16:25
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
30 березня, 02:29
«Київпастранс» перепрошує за тимчасові незручності
У Києві 11 квітня низка автобусів курсуватиме зі змінами: перелік маршрутів
10 квiтня, 20:57
Фахівці наголошують, що вакцинація залишається найефективнішим способом захисту від грипу
У Києві стрімко зростає захворюваність на грип та ГРВІ: як вберегтися
13 квiтня, 19:15
За умовами договору, орендарю дозволили використовувати площі за будь-яким цільовим призначенням на власний розсуд
Приміщення коледжу на Харківському шосе буде повернуто державі: рішення суду
14 квiтня, 14:01
За попередніми даними, в Одесі загинув Олександр Іваницький
В Одесі в автомобілі знайшли мертвим депутата міськради: подробиці від поліції
20 квiтня, 09:59
Кравченко підкреслив, що зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру двом співробітникам Управління патрульної поліції у місті Києві
«Мене не рятуйте, допоможіть татові». Опубліковані записи бодікамер поліцейських на місці теракту в Києві
20 квiтня, 19:22
У кінотеатрі «Жовтень» стався інцидент під час ЛГБТ-кінофестивалю
У Києві під час ЛГБТ-кінофестивалю чоловік розлив невідому рідину посеред кінотеатру: деталі
21 квiтня, 13:27
Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років
Зґвалтування дитини знайомим з інтернету: перед судом постане 22-річний киянин
Вчора, 09:59

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

