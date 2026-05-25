Будинок письменників у Києві кличе на толоку після російського обстрілу

Киян закликають долучитися до прибирання Будинку письменників України від скла та уламків після російської атаки у ніч на 24 травня. Про це повідомила письменниця Тетяна Фольварочна в Facebook, інформує «Главком».

За словами письменниці, збір охочих допомогти запланований на 12:00 біля блокпоста на вулиці Інститутській поблизу станції метро «Хрещатик». Із собою необхідно мати паспорт для оформлення перепустки.

Додаткову інформацію можна отримати у директорки Будинку письменників України Ніни Шаварської за телефоном 067-235-44-89.

Будівля Будинку письменників України знаходиться на вулиці Банковій, 2.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня, коли росіяни масовано атакували Україну ракетами та дронами, постраждав будинок, в якому живе посол Албанії в Україні. Країна вже різко відреагувала на російську атаку.

Також міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан засудила нічну комбіновану атаку Росії на Київ і висловила підтримку постраждалим та народу України.

До слова, Україна вимагає термінового скликання засідання Ради Безпеки ООН та спільного засідання Форуму ОБСЄ з питань співробітництва у сфері безпеки та Постійної ради ОБСЄ через атаку РФ. Сибіга наголосив, що ООН, ОБСЄ, Рада Європи та ЮНЕСКО повинні надати «адекватну та рішучу відповідь агресору, який намагається компенсувати відсутність військового прогресу на полі бою терором проти цивільного населення».