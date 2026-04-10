Ірина Міллер
«Це потурання окупанту». Голова Інституту пам'яті розкритикував ідею фонтану на місці Леніна
Візуалізація майбутнього фонтану на перетині Хрещатика та бульвару Тараса Шевченка
фото: КМДА

Алфьоров: Українцям необхідно ретельно розставляти свої маркери ідентичності та вибудовувати міцний кордон пам’яті  

Київська влада планує встановити фонтан на місці поваленого пам’ятника Леніну на перетині Хрещатика та бульвару Тараса Шевченка, проте це рішення викликало гостру реакцію в експертному середовищі. Голова Українського інституту національної пам’яті, майор запасу та історик Олександр Алфьоров назвав такий крок «небезпечним» та «безвідповідальним». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис очільника УІНП у Facebook.

Олександр Алфьоров наголосив, що Київ як столиця держави, що веде криваву війну, не має права на ідеологічну нейтральність. На його думку, встановлення фонтану в такому символічному місці – це спроба уникнути відповідальності, коли українцям необхідно дуже уважно і ретельно розставляти свої маркери ідентичності та вибудовувати міцний кордон пам’яті та меморіалізації.

«Фонтан – це як перейменувати вулицю Леніна на Абрикосову. Щось нейтральне: мовляв, потім прийде інша влада, навіщо возитися? Так створюються «сірі зони», а свідомість молодого покоління залишається без орієнтирів», – зазначив історик.

Алфьоров додав, що «серце України» не може бути заповнене архітектурною безликістю, яка в сучасних умовах дорівнює потуранню окупанту, що прагне бачити Україну «мовчазною та сірою».

Голова УІНП переконаний, що локація повинна мати глибокий державницький зміст. Він запропонував перетворити бульвар Шевченка на цілісний меморіальний комплекс, присвячений Добі Незалежності 1917–1920 років:

  • На місці Леніна (Бессарабка) – встановити пам’ятник гетьману Павлу Скоропадському.
  • На іншому кінці бульвару (замість Щорса) – монумент Симону Петлюрі.
  • У центрі ансамблю – вже наявний пам’ятник Михайлу Грушевському.

За словами Алфьорова, такий ансамбль ідеально вписався б у стратегію національної ідентичності, проте остаточне рішення має ухвалюватися через публічне обговорення та прозорий конкурс.

«Як uолова експертної групи з дерусифікації в Києві – мені цей крок незрозумілий, бо не вписується у стратегію наречень в Києві, де, як я думав, ми були одним із флагманів в Україні. Як киянин у п'ятому поколінні – вважаю це рішення дивним: моє vісто має величну історію. Як uолова Українського інституту національної пам’яті – вважаю це рішення небезпечним», - додав історик.   

Варто нагадати, що ідея з фонтаном замість ідейного пам’ятника вже спровокувала хвилю критики й від інших лідерів думок. Громадські активісти, митці та військові зазначають, що стирання пам’яті про «Ленінопад» 2013 року через встановлення зони відпочинку є помилкою, яка знецінює боротьбу українців за власну історію.

Читайте також:

Читайте також

Шон Пенн (праворуч) неодноразово відвідував Україну з початку великої війни
Шон Пенн прибув до Києва та зустрівся із Зеленським
16 березня, 17:28
Нині триває 1484-й день повномасштабної війни в Україні
У Києві повітряна тривога тривала 27 хвилин
18 березня, 08:14
Харківське шосе довжиною 5,4 км з’єднує Дніпровський та Дарницький райони й щодня витримує колосальні навантаження
Ремонт Харківського шосе у Києві. Фоторепортаж із будівництва, яке розсварило громадян
19 березня, 11:38
Наразі стан гімназії перебуває під постійним моніторингом
Проєкт скандального ексміністра Табачника дав тріщину: гімназію «Київська Русь» у Києві визнали небезпечною
21 березня, 18:19
З таких саджанців колись має вирости новий ліс
Відновлення лісу після обстрілів: у Києві висаджено 3 тис. сіянців сосни з домішкою дуба
23 березня, 19:04
У «Київпастрансі» перепрошують за тимчасові незручності
Низка столичних автобусів курсуватиме зі змінами 28-29 березня: перелік маршрутів
27 березня, 20:16
На ярмарках можна закупитися свіжими овочами, фруктами та м'ясом за помірними цінами
У Києві на вихідних 4-5 квітня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
4 квiтня, 07:00
Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Смерть 17-річного хлопця від наркотиків: поліція Києва скерувала справу до суду
31 березня, 11:43
Рись Степан став помітно гладшим за зиму
Рись зі столичного зоопарку став зіркою мережі через зайві кілограми (фото)
31 березня, 14:09

Заморозки на Великдень: синоптики оголосили на Київщині «помаранчевий» рівень небезпеки
Заморозки на Великдень: синоптики оголосили на Київщині «помаранчевий» рівень небезпеки
Квітнева аномалія: у Києві, Чернігові та Харкові випав сніг (відео)
Квітнева аномалія: у Києві, Чернігові та Харкові випав сніг (відео)
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 11-12 квітня
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 11-12 квітня
В арештованому будинку Захарченка зафіксовано проживання сторонніх осіб: деталі від АРМА
В арештованому будинку Захарченка зафіксовано проживання сторонніх осіб: деталі від АРМА
18 курей на багажнику та пес у салоні: мережу зворушив вдівець-переселенець (відео)
18 курей на багажнику та пес у салоні: мережу зворушив вдівець-переселенець (відео)

Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Сьогодні, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
Вчора, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
Вчора, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Вчора, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Вчора, 05:59

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
