Алфьоров: Українцям необхідно ретельно розставляти свої маркери ідентичності та вибудовувати міцний кордон пам’яті

Київська влада планує встановити фонтан на місці поваленого пам’ятника Леніну на перетині Хрещатика та бульвару Тараса Шевченка, проте це рішення викликало гостру реакцію в експертному середовищі. Голова Українського інституту національної пам’яті, майор запасу та історик Олександр Алфьоров назвав такий крок «небезпечним» та «безвідповідальним». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис очільника УІНП у Facebook.

Олександр Алфьоров наголосив, що Київ як столиця держави, що веде криваву війну, не має права на ідеологічну нейтральність. На його думку, встановлення фонтану в такому символічному місці – це спроба уникнути відповідальності, коли українцям необхідно дуже уважно і ретельно розставляти свої маркери ідентичності та вибудовувати міцний кордон пам’яті та меморіалізації.

«Фонтан – це як перейменувати вулицю Леніна на Абрикосову. Щось нейтральне: мовляв, потім прийде інша влада, навіщо возитися? Так створюються «сірі зони», а свідомість молодого покоління залишається без орієнтирів», – зазначив історик.

Алфьоров додав, що «серце України» не може бути заповнене архітектурною безликістю, яка в сучасних умовах дорівнює потуранню окупанту, що прагне бачити Україну «мовчазною та сірою».

Голова УІНП переконаний, що локація повинна мати глибокий державницький зміст. Він запропонував перетворити бульвар Шевченка на цілісний меморіальний комплекс, присвячений Добі Незалежності 1917–1920 років:

На місці Леніна (Бессарабка) – встановити пам’ятник гетьману Павлу Скоропадському.

На іншому кінці бульвару (замість Щорса) – монумент Симону Петлюрі.

У центрі ансамблю – вже наявний пам’ятник Михайлу Грушевському.

За словами Алфьорова, такий ансамбль ідеально вписався б у стратегію національної ідентичності, проте остаточне рішення має ухвалюватися через публічне обговорення та прозорий конкурс.

«Як uолова експертної групи з дерусифікації в Києві – мені цей крок незрозумілий, бо не вписується у стратегію наречень в Києві, де, як я думав, ми були одним із флагманів в Україні. Як киянин у п'ятому поколінні – вважаю це рішення дивним: моє vісто має величну історію. Як uолова Українського інституту національної пам’яті – вважаю це рішення небезпечним», - додав історик.

Варто нагадати, що ідея з фонтаном замість ідейного пам’ятника вже спровокувала хвилю критики й від інших лідерів думок. Громадські активісти, митці та військові зазначають, що стирання пам’яті про «Ленінопад» 2013 року через встановлення зони відпочинку є помилкою, яка знецінює боротьбу українців за власну історію.