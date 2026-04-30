Скільки Україна щороку витрачає на Чорнобильську зону: свіжі дані

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
Скільки Україна щороку витрачає на Чорнобильську зону: свіжі дані
Чорнобильська зона відчуження щороку потребує мільярдів гривень лише для підтримки базової ядерної безпеки
Витрати на зону зростають третій рік поспіль і вже наближаються до 3 млрд грн

Утримання Чорнобильської зони відчуження коштує Україні дедалі більше: у 2025 році на ці потреби спрямовано 2,66 млрд грн, що на 15% перевищує показник попереднього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані аналітичного центру DiXi Group

На що йдуть мільярди 

Більша частина коштів – 1,52 млрд грн, або 57,1% загальних видатків, – спрямована на підтримку в безпечному стані зупинених енергоблоків ЧАЕС, об'єкта «Укриття» (саркофагу) та заходи зі зняття станції з експлуатації. Аналітики DiXi Group опублікували ці дані на підставі відомостей порталу Energy Map.

Решта видатків розподілена так:

  • поводження з радіоактивними відходами, зокрема експлуатація та розвиток комплексу «Вектор» – 0,53 млрд грн (20,1%); при цьому цей напрям виявився недофінансованим відносно плану – рівень виконання склав лише близько 80%;
  • підтримка екологічно безпечного стану у зоні відчуження – 0,52 млрд грн (19,7%): цей напрям у 2025 році зафіксував помітне зростання фінансування порівняно з попереднім роком;
  • інші витрати, зокрема на управління, радіологічний захист населення та збереження етнокультурної спадщини – близько 0,09 млрд грн (3,1%).

Бюджет виконано на 95%  

Варто зазначити, що план видатків на 2025 рік становив 2,80 млрд грн, тоді як фактично використано 2,66 млрд грн – рівень виконання склав близько 95%. Це вищий показник, ніж у 2024 році (тоді було освоєно 92% запланованого).

У доларовому еквіваленті видатки на зону відчуження також збільшилися – на 11%, до 63,8 млн доларів. Різниця між гривневим і доларовим приростом пояснюється валютними коливаннями.

Тенденція до зростання

Фінансування зони відчуження стабільно зростає останніми роками: у 2023 році витрати становили 2,11 млрд грн, у 2024-му – 2,31 млрд грн, у 2025-му досягли 2,66 млрд грн. План на 2026 рік передбачає подальше збільшення – до понад 3 млрд грн. При цьому ці суми стосуються виключно операційного управління зоною і не включають витрати на ремонт конфайнменту ЧАЕС, пошкодженого внаслідок удару російського дрона у лютому 2025 року.

Нагадаємо, донори вже виділили грант Чорнобильській АЕС для ліквідації наслідків удару російського безпілотника. Кошти спрямовуються на початковий етап відновлення Арки Нового безпечного конфайнмента – ізоляційної споруди над четвертим енергоблоком, зруйнованим у 1986 році. Крім того, США оголосили про виділення 100 млн доларів на ремонт укриття.

До слова, «Вектор» – це державне підприємство в Чорнобильській зоні відчуження, яке займається переробкою, дезактивацією та довгостроковим захороненням радіоактивних відходів і є одним із ключових елементів системи поводження з ядерною спадщиною СРСР на території України. 

Скільки Україна щороку витрачає на Чорнобильську зону: свіжі дані
Скільки Україна щороку витрачає на Чорнобильську зону: свіжі дані
Курс гривні до долара. Настав час поставити принципове питання
Курс гривні до долара. Настав час поставити принципове питання
Мінекономіки запускає реформу Держпраці
Мінекономіки запускає реформу Держпраці
Українські фрукти можуть стати дефіцитом: аграрії зробили тривожний прогноз
Українські фрукти можуть стати дефіцитом: аграрії зробили тривожний прогноз
НБУ встановив рекорд резервів і заробив для бюджету 146 млрд грн
НБУ встановив рекорд резервів і заробив для бюджету 146 млрд грн
Шмигаль назвав суму, якої бракує Україні для підготовки до зими
Шмигаль назвав суму, якої бракує Україні для підготовки до зими

