Скільки Україна щороку витрачає на Чорнобильську зону: свіжі дані

Витрати на зону зростають третій рік поспіль і вже наближаються до 3 млрд грн

Утримання Чорнобильської зони відчуження коштує Україні дедалі більше: у 2025 році на ці потреби спрямовано 2,66 млрд грн, що на 15% перевищує показник попереднього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані аналітичного центру DiXi Group.

На що йдуть мільярди

Більша частина коштів – 1,52 млрд грн, або 57,1% загальних видатків, – спрямована на підтримку в безпечному стані зупинених енергоблоків ЧАЕС, об'єкта «Укриття» (саркофагу) та заходи зі зняття станції з експлуатації. Аналітики DiXi Group опублікували ці дані на підставі відомостей порталу Energy Map.

Решта видатків розподілена так:

поводження з радіоактивними відходами, зокрема експлуатація та розвиток комплексу «Вектор» – 0,53 млрд грн (20,1%); при цьому цей напрям виявився недофінансованим відносно плану – рівень виконання склав лише близько 80%;

підтримка екологічно безпечного стану у зоні відчуження – 0,52 млрд грн (19,7%): цей напрям у 2025 році зафіксував помітне зростання фінансування порівняно з попереднім роком;

інші витрати, зокрема на управління, радіологічний захист населення та збереження етнокультурної спадщини – близько 0,09 млрд грн (3,1%).

Бюджет виконано на 95%

Варто зазначити, що план видатків на 2025 рік становив 2,80 млрд грн, тоді як фактично використано 2,66 млрд грн – рівень виконання склав близько 95%. Це вищий показник, ніж у 2024 році (тоді було освоєно 92% запланованого).

У доларовому еквіваленті видатки на зону відчуження також збільшилися – на 11%, до 63,8 млн доларів. Різниця між гривневим і доларовим приростом пояснюється валютними коливаннями.

Тенденція до зростання

Фінансування зони відчуження стабільно зростає останніми роками: у 2023 році витрати становили 2,11 млрд грн, у 2024-му – 2,31 млрд грн, у 2025-му досягли 2,66 млрд грн. План на 2026 рік передбачає подальше збільшення – до понад 3 млрд грн. При цьому ці суми стосуються виключно операційного управління зоною і не включають витрати на ремонт конфайнменту ЧАЕС, пошкодженого внаслідок удару російського дрона у лютому 2025 року.



Нагадаємо, донори вже виділили грант Чорнобильській АЕС для ліквідації наслідків удару російського безпілотника. Кошти спрямовуються на початковий етап відновлення Арки Нового безпечного конфайнмента – ізоляційної споруди над четвертим енергоблоком, зруйнованим у 1986 році. Крім того, США оголосили про виділення 100 млн доларів на ремонт укриття.

До слова, «Вектор» – це державне підприємство в Чорнобильській зоні відчуження, яке займається переробкою, дезактивацією та довгостроковим захороненням радіоактивних відходів і є одним із ключових елементів системи поводження з ядерною спадщиною СРСР на території України.