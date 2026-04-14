ДТП на Оболоні з чотирма потерпілими: водія Porsche затримано за керування у стані сп’яніння

Водій Porsche, виїжджаючи з вулиці Північної на проспект Володимира Івасюка, знехтував правилами дорожнього руху

В Оболонському районі Києва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. Винуватцем аварії виявився 51-річний водій Porsche, який перебував за кермом у стані сильного алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

За попередніми даними правоохоронців, інцидент стався ввечері 13 квітня. Водій Porsche, виїжджаючи з вулиці Північної на проспект Володимира Івасюка, знехтував правилами дорожнього руху. Не надавши переваги іншим автівкам, він протаранив два автомобілі – Nissan та MG.

Аварія сталася ввечері 13 квітня фото: Головне управління Національної поліції у місті Києві

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди четверо людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості фото: Головне управління Національної поліції у місті Києві

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди четверо людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Зокрема, двоє неповнолітніх хлопців – пасажири MG 14 та 15 років, а також два пасажира Nissan: 25-річний чоловік та 45-річна жінка.

Винуватцем аварії виявився 51-річний водій Porsche фото: Головне управління Національної поліції у місті Києві

Слідчі затримали винуватця автопригоди у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Прилад Драгер показав 1,94 проміле алкоголю в його крові.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

