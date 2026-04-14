Головна Київ Новини
search button user button menu button

ДТП на Оболоні з чотирма потерпілими: водія Porsche затримано за керування у стані сп’яніння

Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
В Оболонському районі Києва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. Винуватцем аварії виявився 51-річний водій Porsche, який перебував за кермом у стані сильного алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

За попередніми даними правоохоронців, інцидент стався ввечері 13 квітня. Водій Porsche, виїжджаючи з вулиці Північної на проспект Володимира Івасюка, знехтував правилами дорожнього руху. Не надавши переваги іншим автівкам, він протаранив два автомобілі – Nissan та MG.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди четверо людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Зокрема, двоє неповнолітніх хлопців – пасажири MG 14 та 15 років, а також два пасажира Nissan: 25-річний чоловік та 45-річна жінка.

Слідчі затримали винуватця автопригоди у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Прилад Драгер показав 1,94 проміле алкоголю в його крові.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. 

Нагадаємо, 13 квітня на Столичному шосе сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Через аварію рух транспорту суттєво ускладнений в обох напрямках.  За попередньою інформацією, водій сміттєвоза не впорався з керуванням, у результаті чого спецтехніка опинилася на металевому відбійнику.

Раніше повідомлялося, що український актор та герой шоу «Холостяк» Тарас Цимбалюк потрапив в аварію у Києві

Читайте також:

Теги: ДТП Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Коридор пошани» для 13-річного Івана. Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит»
«Коридор пошани» для 13-річного Івана: мережу вразив вчинок батьків посмертного донора
23 березня, 14:28
Фахівці комунального підприємства «Київтеплоенерго» під час запуску нової модульної котельні у Пущі-Водиці
Підготовка Києва до наступної зими: які заходи з енергостійкості вже розпочато
25 березня, 17:15
У столиці триває ремонт дорожнього покриття після зими
У Києві до 1 квітня буде обмежено рух низкою мостів та вулиць: перелік адрес
26 березня, 08:30
Повітряна тривога у Києві тривала півгодини
Повітряна тривога у Києві тривала півгодини
2 квiтня, 00:34
За останні роки кількість звернень громадян про порушення мовного законодавства зростає
Третина скарг – з Києва. Стало відомо, скільки звернень мовна омбудсменка отримала цьогоріч
2 квiтня, 18:49
Програма поширюється на багатоповерхові будинки від 10 поверхів і вище за наявності технічної можливості встановлення обладнання
Свириденко проти Кличка. Дві програми підготовки київських багатоповерхівок до зими
6 квiтня, 13:20
У найближчу годину зі збереженням до кінця дня 7 квітня пориви вітру 15-20 м/с
Негода в Києві. Укргідрометцентр попередив про небезпеку
7 квiтня, 13:13
Візуалізація майбутнього простору
На місці демонтованого Леніна – фонтан: як влада планує оновити центр Києва
8 квiтня, 12:03
Для придбання свіжих продуктів також можна відвідати комунальні ринки
У Києві 14-19 квітня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
Вчора, 13:32

Новини

У Чорнобильському заповіднику врятовано лебедя, який потрапив у пастку (фото)
Керівник одного з департаментів КМДА отримав підозру через збитки громаді на понад 8,7 млн грн
У Києві стрімко зростає захворюваність на грип та ГРВІ: як вберегтися
На Фастівщині під колесами потяга загинула жінка
На Київщині ексдиректорка дитсадка підозрюється у розтраті 500 тис. грн: деталі схеми
Новини

Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
Вчора, 22:00
Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
Вчора, 19:51
У Херсоні ворожий дрон влучив у легковик: є постраждалі (фото)
Вчора, 18:47
Кремль відреагував на готовність Мадяра «взяти слухавку»
Вчора, 18:04
У Росії палає один із найбільших хімічних заводів (відео)
Вчора, 16:55
ЛНЗ і «Шахтар» розписали фестивальну нічию з автоголами в Прем'єр-лізі
Вчора, 15:38

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua