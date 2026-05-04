Зеленський оголосив режим тиші з РФ

Наталія Порощук
Президент звернувся до РФ
Зеленський: Ми вважаємо, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж «празднованіє» будь-якої річниці

Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі президента Володимира Зеленського.

«На сьогодні, не було жодного офіційного звернення до України щодо модальності припинення бойових дій, про яке заявляється в російських соціальних мережах. Ми вважаємо, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж «празднованіє» будь-якої річниці. У зв’язку з чим оголошуємо про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня. За час, що є до цього моменту, реалістично забезпечити настання тиші. Будемо діяти дзеркально, починаючи зі вказаного моменту», – наголосив президент.

Зеленський додав: «Настав час російським керманичам робити реальні кроки для завершення їхньої війни, якщо вже російське Міністерство оборони вважає, що не проведе парад у Москві без доброї волі України».

Нагадаємо, Росія оголосила перемир’я з Україною на 8-9 травня, але водночас пригрозила масованим ракетним ударом по центру Києва. У російському відомстві також заявили, що очікують від України аналогічних дій. Водночас там пригрозили жорсткою відповіддю у разі спроб зірвати святкування 9 травня у Москві.

Раніше повідомлялося, що ідею короткого перемир’я на 9 травня обговорювали під час телефонної розмови диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом. За словами помічника глави Кремля Юрія Ушакова, саме після цієї розмови тема отримала публічне продовження.

