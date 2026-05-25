ISW: Путін масованим ударом по Києву намагався приховати провали РФ

У ніч на 24 травня Росія завдала масованого удару по Києву

В Інституті вивчення війни вважають, що Кремль спробував продемонструвати «силу» після критики параду 9 травня та невдач російської армії на фронті

Масований удар Росії по Києву в ніч на 24 травня, імовірно, був спробою очільника Кремля Володимира Путіна приховати приниження після параду 9 травня у Москві та невдачі російської армії на фронті. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Погрози Кремля та спроба приховати слабкість

Аналітики нагадали, що напередодні Дня перемоги Кремль погрожував ударами по «центрах ухвалення рішень» у Києві, зокрема із застосуванням ракети «Орєшнік», якщо Україна атакує урочистості у Москві. Водночас Україна таких ударів не завдавала.

В ISW вважають, що погрози Кремля застосувати «Орєшнік» були пов’язані зі спробами приховати слабкість Росії та її неспроможність повністю захистити власний повітряний простір від українських ударів по тилових об’єктах.

«Кремль погрожував застосувати ракети «Орєшнік» у дні, що передували «Дню перемоги», ймовірно, з метою приховати слабкість Росії та її нездатність надійно захистити значну частину російського повітряного простору від ударів України по глибокому тилу», – зазначили аналітики.

В Інституті вивчення війни заявили, що атака по Києву стала частиною постійних спроб Путіна «стерти приниження», якого він зазнав після параду 9 травня, що зазнав критики.

Аналітики також наголосили, що російський удар суперечить духу триденного «припинення вогню» до Дня перемоги, якого дотримувалася Україна.

«Російський удар повністю порушує дух триденного припинення вогню на День перемоги, якого дотримувалася Україна, та демонструє недотримання Путіним будь-яких угод, які не є переважно вигідними для нього», – підкреслили в ISW.

Реакція російських воєнкорів та критика удару

Водночас російські Z-військкори назвали удари по Києву «символічними» та заявили, що вони відбуваються на тлі невдач РФ на фронті.

У звіті також зазначається, що частина російських воєнкорів розкритикувала атаку 24 травня через її високу вартість і низьку військову ефективність. Зокрема, вони заявили, що удар ракетою «Орєшнік» по Білій Церкві не мав чіткої військової мети.

ISW про ситуацію на фронті та тактику РФ

Аналітики ISW наголосили, що російські війська демонструють низьку ефективність на полі бою та не здатні досягти оперативно важливих успіхів під час нинішньої весняно-літньої кампанії.

Натомість українські сили продовжують контратакувати та завдавати ударів по російських цілях у тилу та на середній відстані.

«Російське військове керівництво, можливо, завдало удару по місту Київ у марній спробі відволікти увагу від невдач Росії на полі бою та продемонструвати силу і потужність як для внутрішньої, так і для міжнародної аудиторії», – зазначили в ISW.

У звіті також ідеться, що російські війська дедалі частіше використовують масовані атаки дронами Shahed, намагаючись перевантажити українську протиповітряну оборону та підвищити ефективність ракетних ударів.

Нагадаємо, що у Москві 9 травня провели парад до Дня перемоги, який цього року відбувся без демонстрації військової техніки та під безпрецедентними заходами безпеки. Захід на Красній площі тривав лише 45 хвилин і став одним із найкоротших за останні роки.