Унаслідок масованої атаки на Київ постраждав готель «Україна» (фото)
Незважаючи на пошкодження, готель «Україна» продовжує роботу
Під час масованої нічної атаки Російської Федерації у ніч проти 24 травня руйнувань зазнав готель «Україна», розташований у самому центрі столиці на Алеї Героїв Небесної Сотні, 4. Будівля постраждала від вибухової хвилі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу готелю.
За даними пресслужби, удар пошкодив значну частину вікон, понівечив фасад, а також частково зачепив окремі внутрішні приміщення. На оприлюднених світлинах видно масштаби руйнувань, вибиті шибки та уламки конструкцій, які розлетілися довкола.
Найголовніше, що внаслідок інциденту обійшлося без жертв та травмованих. Уся команда готелю та постояльці вчасно зреагували на сигнал повітряної тривоги і спустилися в укриття.
Зараз на локації активно триває ліквідація наслідків обстрілу, а фахівці оцінюють завдані матеріальні збитки. Попри пошкодження, готель «Україна» продовжує роботу в тому режимі, який дозволяє поточна безпекова ситуація. Адміністрація наголошує, що робить усе можливе задля безпеки та максимального комфорту своїх гостей у цих надскладних умовах.
Нагадаємо, у ніч на 24 травня, коли росіяни масовано атакували Україну ракетами та дронами, постраждав будинок, в якому живе посол Албанії в Україні. Країна вже різко відреагувала на російську атаку.
Також міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан засудила нічну комбіновану атаку Росії на Київ і висловила підтримку постраждалим та народу України.
До слова, Україна вимагає термінового скликання засідання Ради Безпеки ООН та спільного засідання Форуму ОБСЄ з питань співробітництва у сфері безпеки та Постійної ради ОБСЄ через атаку РФ. Сибіга наголосив, що ООН, ОБСЄ, Рада Європи та ЮНЕСКО повинні надати «адекватну та рішучу відповідь агресору, який намагається компенсувати відсутність військового прогресу на полі бою терором проти цивільного населення».
