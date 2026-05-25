Унаслідок масованої атаки на Київ постраждав готель «Україна» (фото)

Незважаючи на пошкодження, готель «Україна» продовжує роботу

Під час масованої нічної атаки Російської Федерації у ніч проти 24 травня руйнувань зазнав готель «Україна», розташований у самому центрі столиці на Алеї Героїв Небесної Сотні, 4. Будівля постраждала від вибухової хвилі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу готелю.

Вибиті вікна готелю «Україна» фото: пресслужба готелю

За даними пресслужби, удар пошкодив значну частину вікон, понівечив фасад, а також частково зачепив окремі внутрішні приміщення. На оприлюднених світлинах видно масштаби руйнувань, вибиті шибки та уламки конструкцій, які розлетілися довкола.

фото: пресслужба готелю

Найголовніше, що внаслідок інциденту обійшлося без жертв та травмованих. Уся команда готелю та постояльці вчасно зреагували на сигнал повітряної тривоги і спустилися в укриття.

Руйнування у готелі «Україна» внаслідок обстрілу у ніч на 24 травня фото: пресслужба готелю

Зараз на локації активно триває ліквідація наслідків обстрілу, а фахівці оцінюють завдані матеріальні збитки. Попри пошкодження, готель «Україна» продовжує роботу в тому режимі, який дозволяє поточна безпекова ситуація. Адміністрація наголошує, що робить усе можливе задля безпеки та максимального комфорту своїх гостей у цих надскладних умовах.

Готель «Україна» (проєктна назва «Київ», до 2001 року мав назву «Москва») – 16-поверховий чотиризірковий готель на алеї Героїв Небесної сотні, 4 у Києві. Свого часу був одним із найвищих хмарочосів на території сучасної України. Був підпорядкований Державному управлінню справами України, 28 грудня 2021 року переданий до сфери управління Міністерства інфраструктури України.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня, коли росіяни масовано атакували Україну ракетами та дронами, постраждав будинок, в якому живе посол Албанії в Україні. Країна вже різко відреагувала на російську атаку.

Також міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан засудила нічну комбіновану атаку Росії на Київ і висловила підтримку постраждалим та народу України.

До слова, Україна вимагає термінового скликання засідання Ради Безпеки ООН та спільного засідання Форуму ОБСЄ з питань співробітництва у сфері безпеки та Постійної ради ОБСЄ через атаку РФ. Сибіга наголосив, що ООН, ОБСЄ, Рада Європи та ЮНЕСКО повинні надати «адекватну та рішучу відповідь агресору, який намагається компенсувати відсутність військового прогресу на полі бою терором проти цивільного населення».