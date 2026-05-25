Друкарська машинка Петлюри та прапори УНР: у Києві відкривається унікальна виставка

Українська еміграція десятиліттями зберігала експонати для того, щоб передати Україні після відновлення незалежності

26 травня в Національному музеї історії України відривається масштабний виставковий проєкт «Шлях героїв. Пам’яті Симона Петлюри», що представить унікальні артефакти доби Української Народної Республіки. Виставка приурочена до 100-х роковин трагічної загибелі видатного українського державного, військового й політичного діяча, очільника Директорії УНР та Головного Отамана Армії УНР Симона Петлюри. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу музею.

Експозиція сформована з експонатів колекції Військово-історичного музею та архіву Української вільної академії наук (УВАН) у Канаді. Українська еміграція десятиліттями зберігала їх для того, щоб передати Україні після відновлення незалежності. «Відповідно до «Заповіту» засновників Військового музею колекція надійшла до Національного музею історії України. Повернення цієї спадщини стало подією історичного масштабу – йдеться не лише про музейні предмети, а про відновлення цілісності української пам’яті», – наголосили у музеї.

На виставці можна буде побачити понад 200 артефактів, які ілюструють перебіг визвольних змагань першої чверті 20 століття. Серед представлених експонатів особисті речі видатних військових і політичних діячів доби Української революції 1917–1921 років, зокрема друкарська машинка «Корона», що належала Симону Петлюрі, старшинський багнет генерал-хорунжого Армії УНР Володимира Сальського, деталі одностроїв Євгена Коновальця та Андрія Мельника.

фото: пресслужба Національного музею історії України

Особливе місце в експозиції посідають бойові знамена Армії УНР, як-от прапор штандарт 2-го Уманського полку Кінних Запорожців «На смерть за Україну», а також військові нагороди, стрілецькі поштівки, оригінальні світлини Армії УНР тощо. Привертає увагу колекція робіт Миколи Битинського – відомого геральдиста, графіка, художника, поета, дослідника, автора спогадів про перебіг визвольних змагань. На виставці продемонстрована велика збірка його робіт із геральдики, дизайну військових нагород, української військової уніформи, військових печаток, дизайн друкованих видань та багато іншого. Більшість експонатів представлено в незалежній Україні вперше.

Нині українці відстоюють свою незалежність у збройній боротьбі з тим же ворогом, що й 100 років тому. Виставка «Шлях героїв. Пам’яті Симона Петлюри» демонструє тяглість цієї боротьби та має глибоке символічне значення для спадкоємців справи Симона Петлюри та інших борців за незалежність України.

Коли: виставка відкриється 26 травня 2026 року і діятиме в музеї на постійній основі.

Місце проведення: Національний музей історії України, вул. Володимирська, 2.

Симон Петлюра і досі лишається для кремлівської пропаганди символом «неросійської України», непідвладної та войовничої. Так само, як до нього таким символом був Мазепа, а після – Бандера. Хоч від загибелі Петлюри минуло майже століття, його неодноразово з сичанням згадував у своїх антиукраїнських промовах Путін. «Главком» нагадує основні віхи життя одного з найяскравіших державних діячів України, голови Директорії та головкома війська УНР.

До слова, польський історик Лукаш Адамський зазначив, що в Києві немає пам’ятників Симону Петлюрі та Івану Мазепі, і закликав українців та поляків більше розповідати про їхню роль в історії, яка часто залишається забутою на тлі постаті Степана Бандери. Адамський підкреслив, що армія УНР та її лідери практично стерлися з пам’яті поляків, і треба робити більше, аби її поновити. Польський історик закликав більше розповідати сучасним українцям і полякам про Мазепу, Петлюру та героїв теперішньої війни з Московією.