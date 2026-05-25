Головна Київ Новини
search button user button menu button

Друкарська машинка Петлюри та прапори УНР: у Києві відкривається унікальна виставка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Друкарська машинка Петлюри та прапори УНР: у Києві відкривається унікальна виставка
Експонати виставки «Шлях героїв. Пам’яті Симона Петлюри»
фото: пресслужба Національного музею історії України
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Українська еміграція десятиліттями зберігала експонати для того, щоб передати Україні після відновлення незалежності

26 травня в Національному музеї історії України відривається масштабний виставковий проєкт «Шлях героїв. Пам’яті Симона Петлюри», що представить унікальні артефакти доби Української Народної Республіки. Виставка приурочена до 100-х роковин трагічної загибелі видатного українського державного, військового й політичного діяча, очільника Директорії УНР та Головного Отамана Армії УНР Симона Петлюри. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу музею

Експозиція сформована з експонатів колекції Військово-історичного музею та архіву Української вільної академії наук (УВАН) у Канаді. Українська еміграція десятиліттями зберігала їх для того, щоб передати Україні після відновлення незалежності. «Відповідно до «Заповіту» засновників Військового музею колекція надійшла до Національного музею історії України. Повернення цієї спадщини стало подією історичного масштабу – йдеться не лише про музейні предмети, а про відновлення цілісності української пам’яті», – наголосили у музеї.

На виставці можна буде побачити понад 200 артефактів, які ілюструють перебіг визвольних змагань першої чверті 20 століття. Серед представлених експонатів особисті речі видатних військових і політичних діячів доби Української революції 1917–1921 років, зокрема друкарська машинка «Корона», що належала Симону Петлюрі, старшинський багнет генерал-хорунжого Армії УНР Володимира Сальського, деталі одностроїв Євгена Коновальця та Андрія Мельника.

Виставка діятиме в музеї на постійній основі
Виставка діятиме в музеї на постійній основі
фото: пресслужба Національного музею історії України

Особливе місце в експозиції посідають бойові знамена Армії УНР, як-от прапор штандарт 2-го Уманського полку Кінних Запорожців «На смерть за Україну», а також військові нагороди, стрілецькі поштівки, оригінальні світлини Армії УНР тощо. Привертає увагу колекція робіт Миколи Битинського – відомого геральдиста, графіка, художника, поета, дослідника, автора спогадів про перебіг визвольних змагань. На виставці продемонстрована велика збірка його робіт із геральдики, дизайну військових нагород, української військової уніформи, військових печаток, дизайн друкованих видань та багато іншого. Більшість експонатів представлено в незалежній Україні вперше.

Нині українці відстоюють свою незалежність у збройній боротьбі з тим же ворогом, що й 100 років тому. Виставка «Шлях героїв. Пам’яті Симона Петлюри» демонструє тяглість цієї боротьби та має глибоке символічне значення для спадкоємців справи Симона Петлюри та інших борців за незалежність України.

Друкарська машинка Петлюри та прапори УНР: у Києві відкривається унікальна виставка фото 1

Коли: виставка відкриється 26 травня 2026 року і діятиме в музеї на постійній основі.

Місце проведення: Національний музей історії України, вул. Володимирська, 2.

Симон Петлюра і досі лишається для кремлівської пропаганди символом «неросійської України», непідвладної та войовничої. Так само, як до нього таким символом був Мазепа, а після – Бандера. Хоч від загибелі Петлюри минуло майже століття, його неодноразово з сичанням згадував у своїх антиукраїнських промовах Путін. «Главком» нагадує основні віхи життя одного з найяскравіших державних діячів України, голови Директорії та головкома війська УНР.

До слова, польський історик Лукаш Адамський зазначив, що в Києві немає пам’ятників Симону Петлюрі та Івану Мазепі, і закликав українців та поляків більше розповідати про їхню роль в історії, яка часто залишається забутою на тлі постаті Степана Бандери. Адамський підкреслив, що армія УНР та її лідери практично стерлися з пам’яті поляків, і треба робити більше, аби її поновити. Польський історик закликав більше розповідати сучасним українцям і полякам про Мазепу, Петлюру та героїв теперішньої війни з Московією.

Теги: Симон Петлюра вистава музеї Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повалене через негоду дерево на вулиці Олександра Кониського у Києві
Наслідки буревію у Києві: комунальники назвали кількість повалених дерев (фото)
27 квiтня, 12:05
Правоохоронці затримали фігуранта «на гарячому» відразу після отримання ним першої частини суми у розмірі $10 тис.
У Києві затримано «генерала», який за $15 тис. обіцяв військовому допомогу з виїздом за кордон
28 квiтня, 15:05
Автомобіль служби таксі Bolt заблокував рух низки трамваїв
У Києві через ДТП паралізовано рух швидкісного трамвая (фото)
30 квiтня, 17:12
Повітряна тривога у Києві тривала більше двох годин
Повітряна тривога у Києві тривала більше двох годин
12 травня, 05:40
За допомогою рятувальної мотузки чоловіка підняли на поверхню
У Києві будівельник впав у двометровий котлован, знадобилася допомога ДСНС (фото)
12 травня, 17:38
Внаслідок ворожої атаки загинули керуючий ресторану «Італійська Редакція» Іван Могильний (зліва на фото) та флорист компанії Іван Носко
Під час ракетного удару по Києву загинули двоє працівників сім'ї ресторанів First Line Group
15 травня, 18:53
Зловмисник в’їхав на територію України на початку березня в пошуках роботи
Підпалював автівки, маскуючи їх під військові: у Києві затримано іноземця, який працював на РФ
19 травня, 17:55
Кий, Щек та Хорив отримали нові вишиванки до свята
Малюки – засновники Києва приміряли вишиванки з різних куточків України
21 травня, 12:39
Оголошено І рівень небезпечності (жовтий)
Четвертий день поспіль: Київ та область знову накриють грози зі шквалами й градом
22 травня, 17:27

Новини

Де у Києві проходитимуть сезонні продуктові ярмарки 26-31 травня (адреси)
Де у Києві проходитимуть сезонні продуктові ярмарки 26-31 травня (адреси)
У Києві повітряна тривога тривала 16 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 16 хвилин
Унаслідок масованої атаки на Київ постраждав готель «Україна» (фото)
Унаслідок масованої атаки на Київ постраждав готель «Україна» (фото)
Друкарська машинка Петлюри та прапори УНР: у Києві відкривається унікальна виставка
Друкарська машинка Петлюри та прапори УНР: у Києві відкривається унікальна виставка
Ракетний удар по Білій Церкві: залишки «Орєшніка» відправлено на експертизу
Ракетний удар по Білій Церкві: залишки «Орєшніка» відправлено на експертизу
Масований обстріл Києва: Кличко назвав кількість постраждалих, які залишаються у лікарнях
Масований обстріл Києва: Кличко назвав кількість постраждалих, які залишаються у лікарнях

Новини

В окремих областях України дощитиме з грозами: погода на 25 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Знак з небес: Кубок Росії розвалився під час нагородження
Вчора, 22:40
РФ поставила «Орєшнік» на конвеєр: аналітики Defence Express попередили про зростання загрози
Вчора, 13:43
На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
23 травня, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
23 травня, 08:55

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua