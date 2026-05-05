У Києві оголошено повітряну тривогу

У Києві о 03:11 оголошено повітряну тривогу. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, 3 травня, та в ніч на 4 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці об’єктів російських окупантів.

Зокрема уражено склад БпЛА у місті Донецьк (тимчасово окупована терориторія Донецької обл.) та Кам’янці Запорізької області, а також пункт управління БпЛА ворога у районі Новогродівки на Донеччині.