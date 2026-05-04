Сили оборони уразили склади БпЛА та боєприпасів окупантів

Учора, 3 травня, та в ніч на 4 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці об’єктів російських окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Зокрема уражено склад БпЛА у місті Донецьк (тимчасово окупована терориторія Донецької обл.) та Кам’янці Запорізької області, а також пункт управління БпЛА ворога у районі Новогродівки на Донеччині.

Також уражено склад боєприпасів у Софіївці (тимчасово окупована терориторія Запорізької обл.), склад пально-мастильних матеріалів та склад матеріально-технічних засобів у районі Довжанська, а також польовий артилерійський склад у районі Новоселівки на тимчасово окупованій терориторії Луганщини.

За результатами уточнення результатів попередніх заходів 3 травня 2026 року підтверджено ураження зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцирь-С1» у районі Нового Світу (тимчасово окупована терориторія Донецької обл.) та радіолокаційної станції П-18 «Терек» у Софіївці (тимчасово окупована терориторія Запорізької обл.).

«Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ураження по об’єктах противника до повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти України», – наголошує Генштаб.

До слова, у понеділок, 25 квітня, бійці Сил безпілотних систем уразили російські літаки Су-57 і Су-34. Повітряні судна ворога було уражено на аеродромі «Шагол» в Челябинській області РФ. Цілі перебували за 1,7 тис. км від українського кордону.

Як повідомлялося, Сили безпілотних систем спільно з Головним управлінням розвідки провели спецоперацію в окупованому Криму. В результаті серії точних ударів ворог втратив стратегічно важливу базу безпілотників, дефіцитний транспортний літак та сучасну радіолокаційну систему.