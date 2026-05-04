Сили оборони уразили склади БпЛА та боєприпасів окупантів

glavcom.ua
Уражено склад боєприпасів у Софіївці
фото: Генштаб (ілюстративне)

Учора, 3 травня, та в ніч на 4 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці об’єктів російських окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Зокрема уражено склад БпЛА у місті Донецьк (тимчасово окупована терориторія Донецької обл.) та Кам’янці Запорізької області, а також пункт управління БпЛА ворога у районі Новогродівки на Донеччині.

Також уражено склад боєприпасів у Софіївці (тимчасово окупована терориторія Запорізької обл.), склад пально-мастильних матеріалів та склад матеріально-технічних засобів у районі Довжанська, а також польовий артилерійський склад у районі Новоселівки на тимчасово окупованій терориторії Луганщини.

За результатами уточнення результатів попередніх заходів 3 травня 2026 року підтверджено ураження зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцирь-С1» у районі Нового Світу (тимчасово окупована терориторія Донецької обл.) та радіолокаційної станції П-18 «Терек» у Софіївці (тимчасово окупована терориторія Запорізької обл.).

«Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ураження по об’єктах противника до повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти України», – наголошує Генштаб.

До слова, у понеділок, 25 квітня, бійці Сил безпілотних систем уразили російські літаки Су-57 і Су-34. Повітряні судна ворога було уражено на аеродромі «Шагол» в Челябинській області РФ. Цілі перебували за 1,7 тис. км від українського кордону.

Як повідомлялося, Сили безпілотних систем спільно з Головним управлінням розвідки провели спецоперацію в окупованому Криму. В результаті серії точних ударів ворог втратив стратегічно важливу базу безпілотників, дефіцитний транспортний літак та сучасну радіолокаційну систему.

Сили оборони уразили склади БпЛА та боєприпасів окупантів
Удар по катерах РФ у Криму 30 квітня: з'явилися дані про загибель екіпажу
Ракетний удар по Мерефі: кількість загиблих зросла до шести (оновлено)
Втрати ворога. Сили оборони досягли стратегічного перелому, що вплине на хід війни
Через ворожі обстріли знеструмлено чотири області
На Закарпатті до ранку горів готель на курорті «Красія» (фото)

