Графіті та розбите вікно: у Києві затримано вандала, який зіпсував салон трамвая

Ірина Міллер
фото: поліція Києва/Facebook

У Києві 25-річного молодика підозрюють у хуліганстві за погром у трамваї. Він під час руху почав малювати графіті на стінах салону, а коли пасажири обурилися – розбив вікно та втік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва

Днями до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від водія трамвая про те, що на одній з вулиць Подільського району, під час поїздки в салоні транспортного засобу невідомий чоловік розмальовує стіни аерозольним балончиком.

Зіпсований графіті салон трамвая
фото: поліція Києва

Правоохоронці встановили, що чоловік, перебуваючи у салоні трамвая, почав малювати графіті на стінах. Від різкого запаху фарби одній із пасажирок стало зле і вона звернулася до водія з проханням викликати швидку медичну допомогу.

фото: поліція Києва

Водій повідомив про інцидент екстрені служби, а зловмисник тим часом розбив скло у вагоні та втік. Поліцейські встановили та затримали 25-річного правопорушника у порядку ст. 298-2 Кримінального процесуального кодексу України.

Відділом дізнання Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296Кримінального кодексу України – хуліганство. Чоловіку загрожує обмеження волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, Києво-Святошинський районний суд Київської області оштрафував на 85 грн чоловіка за нанесення літери «Z» на території храму УПЦ МП. За матеріалами справи, 1 квітня громадянин наніс напис «Z-смерть кацапам» на паркані храму «Покрови божої матері» УПЦ МП у Боярці Київської області. Того ж дня чоловік електромотоциклом заїхав на територію храму Святого Пантелеймона УПЦ МП у Боярці і за допомогою балончика з фарбою на плакаті намалював букву «Z».

«Шахед» із бойовою частиною вилучено з Дніпра у Голосіївському районі (відео)
Прокуратура заарештувала корпуси «Київського радіозаводу», продані за безцінь
На проспекті Лобановського рух транспорту обмежено через ремонт
На Київщині ППО працює по російських дронах
26 ударів ножем та обрізаний ніс: киянина судитимуть за звіряче вбивство дядька

Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
