Графіті та розбите вікно: у Києві затримано вандала, який зіпсував салон трамвая

У Києві 25-річного молодика підозрюють у хуліганстві за погром у трамваї. Він під час руху почав малювати графіті на стінах салону, а коли пасажири обурилися – розбив вікно та втік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Днями до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від водія трамвая про те, що на одній з вулиць Подільського району, під час поїздки в салоні транспортного засобу невідомий чоловік розмальовує стіни аерозольним балончиком.

Зіпсований графіті салон трамвая фото: поліція Києва

Правоохоронці встановили, що чоловік, перебуваючи у салоні трамвая, почав малювати графіті на стінах. Від різкого запаху фарби одній із пасажирок стало зле і вона звернулася до водія з проханням викликати швидку медичну допомогу.

Поліція фіксує правопорушення фото: поліція Києва

Водій повідомив про інцидент екстрені служби, а зловмисник тим часом розбив скло у вагоні та втік. Поліцейські встановили та затримали 25-річного правопорушника у порядку ст. 298-2 Кримінального процесуального кодексу України.

Відділом дізнання Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296Кримінального кодексу України – хуліганство. Чоловіку загрожує обмеження волі на строк до п’яти років.

