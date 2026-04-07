Негода в Києві. Укргідрометцентр попередив про небезпеку

glavcom.ua
Ірина Міллер
У найближчу годину зі збереженням до кінця дня 7 квітня пориви вітру 15-20 м/с
Попередження діє до кінця доби 7 квітня

У Києві сьогодні, 7 квітня, очікується суттєве погіршення погодних умов, яке триватиме до кінця поточної доби. Про це попереджає Український гідрометцентр, інформує «Главком».

Повідомляється, що у найближчу годину зі збереженням до кінця дня в Києві та області очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

На території Київщини та міста Києва оголощено І рівень небезпечності, жовтий
інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», – йдеться у повідомленні.

Столична влада наголошує, що під час сильного вітру слід щільно закрити всі вікна будинків, надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі і дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.

Також, коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

У разі несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків потрібно звертатися за номером: 050-387-35-42 (ЦОДР).

Нагадаємо, учора, 6 квітня, найбільший прапор України, встановлений на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні» у Києві, було приспущено через прогнозовану негоду. Також увечері 6 квітня столицю та область накрила сильна гроза – перша у квітні 2026 року, у Києві випав град

