Рух на Великій Кільцевій дорозі частково обмежено до 9 серпня (схема)

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Фахівці проводитимуть ремонт конструктивних елементів шляхопроводу
скриншот відео

Через ремонт шляхопроводу водіям та пішоходам доведеться змінити звичні маршрути в напрямку Бучі

Із 4 травня до 9 серпня частково обмежуватимуть рух шляхопроводом через трамвайні колії на Великій Кільцевій дорозі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комінальне підприємство «Київавтошляхміст».

Фахівці проводитимуть ремонт конструктивних елементів шляхопроводу. На час проведення робіт рух автомобілів обмежать першою та частково другою смугами в напрямку міста Буча. Також обмежать рух пішоходів тротуарною частиною в тому ж напрямку.

інфографіка: «Київавтошляхміст»

Киян просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, у Києві з 25 квітня до 30 листопада повністю перекриють рух для транспорту та пішоходів шляхопроводом біля метро «Чернігівська». У зв’язку з цим внесуть зміни в роботу громадського транспорту.

Також до 27 червня тимчасово призупиняє роботу автобусний маршрут  № 4-Т. Це пов’язано з ремонтними роботами на залізничному мосту між станціями «Почайна» та «Райдужний», змінами в роботі міської електрички та зменшенням пасажиропотоку на тимчасовому автобусному маршруті. 

