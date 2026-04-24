Тисяча «липових» опікунів: у Києві викрито масштабну схему для ухилянтів

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Затримання однієї з підозрюваних
фото: Національна поліція України

Під час обшуку у фігурантів вилучили близько тисячі актів на фіктивних опікунів

У столиці ліквідували масштабну схему ухилення від мобілізації, яку організувало подружжя юристів разом із чиновницею однієї з райдержадміністрацій. Ділки діяли з особливим розмахом: під час обшуків у них вилучили близько тисячі актів на фіктивних опікунів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

За даними слідства, керівник юридичної організації разом зі своєю дружиною пропонував своїм клієнтам відстрочку від служби в армії та можливість виїжджати за кордон, оформивши документи по догляду за близьким родичем. Подружжя запевняло, що зробить всі необхідні документи для отримання клієнтом статусу «опікуна». 

Повідомляється, що до свого «бізнесу» спільники залучили співробітницю управління соціальної та ветеранської політики однієї із столичних райдержадміністрацій, вона відповідала за належне оформлення акту про встановлення факту здійснення особою постійного догляду. 

«Послуги зловмисників мали високий попит серед військовозобов’язаних чоловіків. З клієнтами працювали в офісі у центральній частині Києва. Роботу починали виключно лише після підписання договору, в якому зазначалися розмір винагороди, порядок її виплати, банківські реквізити та інші умови», – розповіли у поліції.

Також повідомляється, що організатори схеми надавали своїм клієнтам фіктивні бойові повістки, щоб вони безперешкодно минали блокпости та вільно пересувалися містом. Також юристи просили клієнтів оформити нотаріальні довіреності для представлення їх інтересу в держустановах. До кожного клієнта у зловмисників був індивідуальний підхід. 

Правоохоронці провели у фігурантів понад 10 санкціонованих обшуків
фото: Національна поліція України

Зокрема, повідомляється, що в одному з випадків спільники за $8 тис/ спочатку запропонували замовнику послуги стати опікуном для його батька, але коли дізналися, що той давно помер – переграли алгоритм дій. Клієнт полягав на фіктивному одруженні зі знайомою, якій спільники оформлять липову психічну хворобу. 

За словами правоохоронців, далі зловмисники віддавали всі документи до райдержадміністрації, вказуючи рандомну адресу проживання в межах адміністративної території району. Там їх спільниця без належної перевірки та фактичного виїзду за адресою складала та надавала документи на опікунство. 

Послуги зловмисників мали високий попит серед військовозобов’язаних чоловіків
фото: Національна поліція України
Вилучені під час обшуку документи
фото: Національна поліція України
Поліція вилучила чорнові записи організаторів схеми
фото: Національна поліція України
Кошти, вилучені під час одного з обшуків
фото: Національна поліція України

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі Оболонського управління поліції Києва провели у фігурантів понад 10 санкціонованих обшуків. В межах заходів виявили та вилучили близько тисячі актів, оформлених на різних осіб, довіреності, бланки документів, зокрема з необхідними підписами, договори з «клієнтами», чорнові записи, печатки, грошові кошти та інші докази протиправної діяльності.

Наразі усім учасникам схеми оголошено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. За зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб, зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі. 

Процесуальне керівництво здійснює Оболонська окружна прокуратура.  

Нагадаємо, поліція затримала у Києві двох зловмисників, які шантажем та погрозами вимагали кошти у цивільної дружини військовозобов’язаного. 31-річний уродженець Донеччини разом зі своєю співмешканкою – 27-річною киянкою, гарантували звільнення її чоловіка від проходження мобілізаційних процедур та з приміщення одного зі столичних територіальних центрів комплектування. Надалі вони обіцяли ще й оформити непридатність до військової служби. Оплату за таку «допомогу» – $20 тис. вимагали готівкою та якнайшвидше.

