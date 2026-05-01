Головна Київ Новини
search button user button menu button

Двоє малолітніх школярів влаштували пожежу біля озера Райдужне

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: поліція Києва

З дітьми правоохоронці провели виховну роботу, а їхні батьки понесуть адміністративну відповідальність

У Дніпровському районі столиці поліцейські встановили двох школярів, які заради розваги підпалили суху траву поблизу озера Райдужне. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Повідомлення про займання біля водойми надійшло до чергової частини Дніпровського управління поліції. Рятувальники ДСНС, які прибули на виклик, загасили вогонь та підтвердили: причиною став навмисний підпал сухостою.

Ювенальні поліцейські встановили винуватців – ними виявились двоє малолітніх хлопців віком дев'ять та 11 років. Діти зізналися, що під час прогулянки знайшли сірники й заради розваги, підпалили суху траву, не очікуючи, що полум’я швидко пошириться.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. З дітьми правоохоронці провели виховну роботу, а їхні батьки понесуть адміністративну відповідальність – на них склали адмінпротоколи за ст. 184 КУпАП (неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей).

Правоохоронці проводять із хлопцями профілактичну бесіду
Поліція Києва закликає батьків бути пильними до розваг дітей і пояснювати їм небезпеку ігор з вогнем, адже навіть невинна витівка може призвести до серйозних наслідків. Крім того, за порушення пожежної безпеки передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність. 

Нагадаємо, через спалювання сухостою 75-річний чоловік залишився без дачного будинку поблизу Чопа у Закарпатській області. Сусіди почули тріск шиферу, а підійшовши ближче, побачили, що горить будівля, і викликали вогнеборців.

У селі Дунковиця на Закарпатті внаслідок загоряння сухої трави загинула пенсіонерка. 65-річна мешканка Мукачева разом із чоловіком приїхали впорядкувати земельну ділянку, що належить їхнім знайомим. Зібране сміття подружжя вирішило спалити, однак не змогло впоратися з вогнем. Поки чоловік відійшов по воду, полум’я раптово поширилося, і жінка опинилася в епіцентрі пожежі. Вибратися самостійно вона вже не змогла.

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua