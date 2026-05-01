Двоє малолітніх школярів влаштували пожежу біля озера Райдужне

З дітьми правоохоронці провели виховну роботу, а їхні батьки понесуть адміністративну відповідальність

У Дніпровському районі столиці поліцейські встановили двох школярів, які заради розваги підпалили суху траву поблизу озера Райдужне. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Повідомлення про займання біля водойми надійшло до чергової частини Дніпровського управління поліції. Рятувальники ДСНС, які прибули на виклик, загасили вогонь та підтвердили: причиною став навмисний підпал сухостою.

Ювенальні поліцейські встановили винуватців – ними виявились двоє малолітніх хлопців віком дев'ять та 11 років. Діти зізналися, що під час прогулянки знайшли сірники й заради розваги, підпалили суху траву, не очікуючи, що полум’я швидко пошириться.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. З дітьми правоохоронці провели виховну роботу, а їхні батьки понесуть адміністративну відповідальність – на них склали адмінпротоколи за ст. 184 КУпАП (неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей).

Правоохоронці проводять із хлопцями профілактичну бесіду фото: поліція Києва

Поліція Києва закликає батьків бути пильними до розваг дітей і пояснювати їм небезпеку ігор з вогнем, адже навіть невинна витівка може призвести до серйозних наслідків. Крім того, за порушення пожежної безпеки передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, через спалювання сухостою 75-річний чоловік залишився без дачного будинку поблизу Чопа у Закарпатській області. Сусіди почули тріск шиферу, а підійшовши ближче, побачили, що горить будівля, і викликали вогнеборців.

У селі Дунковиця на Закарпатті внаслідок загоряння сухої трави загинула пенсіонерка. 65-річна мешканка Мукачева разом із чоловіком приїхали впорядкувати земельну ділянку, що належить їхнім знайомим. Зібране сміття подружжя вирішило спалити, однак не змогло впоратися з вогнем. Поки чоловік відійшов по воду, полум’я раптово поширилося, і жінка опинилася в епіцентрі пожежі. Вибратися самостійно вона вже не змогла.