У Києві організатори не заплатили учасникам мітингу проти проплачених мітингів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Люди стояли з плакатами дві години

Організаторам вдалося зібрали в столиці тисячу осіб

У Києві пройшов проплачений мітинг проти проплачених мітингів. Організатори не заплатили його учасникам. Про це повідомив політолог Юрій Романенко.

За його словами, організаторам вдалося зібрали 17 лютого в столиці тисячу осіб проти проплачених мітингів. Їм обіцяли заплатити по 130-150 грн за дві години.

«Стояли з 10 години на Контрактовій до 12, а потім дізналися що їх кинули. Напевно це правильно. Бо велике лицемірство політиків спочиває на маленькому лицемірстві таких людей, які потім вибирають лицемірних політиків. Отримуємо замкнуте коло», - написав Романенко у Facebook.

Політолог оприлюднив фото мітингарів. Вони тримали в руках плакати «Мітинги – це не бізнес», «Ми не продаємось».