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    У Києві організатори не заплатили учасникам мітингу проти проплачених мітингів

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    Люди стояли з плакатами дві години - У Києві організатори не заплатили учасникам мітингу проти проплачених мітингів
    Люди стояли з плакатами дві години

    Організаторам вдалося зібрали в столиці тисячу осіб

    У Києві пройшов проплачений мітинг проти проплачених мітингів. Організатори не заплатили його учасникам. Про це повідомив політолог Юрій Романенко.

    За його словами, організаторам вдалося зібрали 17 лютого в столиці тисячу осіб проти проплачених мітингів. Їм обіцяли заплатити по 130-150 грн за дві години.

    «Стояли з 10 години на Контрактовій до 12, а потім дізналися що їх кинули. Напевно це правильно. Бо велике лицемірство політиків спочиває на маленькому лицемірстві таких людей, які потім вибирають лицемірних політиків. Отримуємо замкнуте коло», - написав Романенко у Facebook.

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    У Києві організатори не заплатили учасникам мітингу проти проплачених мітингів
    У Києві організатори не заплатили учасникам мітингу проти проплачених мітингів
    У Києві організатори не заплатили учасникам мітингу проти проплачених мітингів
    У Києві організатори не заплатили учасникам мітингу проти проплачених мітингів
    У Києві організатори не заплатили учасникам мітингу проти проплачених мітингів
    У Києві організатори не заплатили учасникам мітингу проти проплачених мітингів

    Політолог оприлюднив фото мітингарів. Вони тримали в руках плакати «Мітинги – це не бізнес», «Ми не продаємось».

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