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Загарбники змушують водіїв оформлювати російські посвідчення – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Загарбники змушують водіїв оформлювати російські посвідчення – Генштаб
фото ілюстративне

Видача нових посвідчень за російським стандартом є неможливою за відсутності паспорту РФ

У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області загарбники примушують водіїв отримувати нові посвідченя за російським стандартом. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

«Противник продовжує насаджувати російське громадянство громадянам України тимчасово окупованих територій Донецької області», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що видача нових посвідчень за російським стандартом є неможливою за відсутності паспорту громадянина Російської Федерації.

«Працівникам транспортних підприємств загарбники визначили термін до 1 травня 2023 року. Тих, хто не виконає вимоги, будуть звільняти», – мовиться у зведенні.

Нагадаємо, триває 344-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів  в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Кузьмине і Білогорівка Луганської області та Спірне, Білогорівка, Васюківка, Благодатне, Красна Гора, Бахмут і Кліщіївка Донецької області.

Теги: громадянство Бахмут водій

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