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    Суспільство

    У Львові маршрутка збила наречену Холодницького

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    Медики госпіталізували дівчину до травматологічного відділення Львівської лікарні швидкої медичної допомоги - У Львові маршрутка збила наречену Холодницького
    Медики госпіталізували дівчину до травматологічного відділення Львівської лікарні швидкої медичної допомоги

    Юлія Бойко дістала легкі тілесні ушкодження, її госпіталізували

    У Львові на пішохідному переході маршрутка збила наречену колишнього глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Назара Холодницького Юлію Бойко. Про це повідомило агентство «Українські новини» з посиланням на джерело в патрульній поліції.

    За даними агентства, аварія сталася 21 вересня приблизно об 11.30 на вулиці Дорошенка, 25.

    «Внаслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження, діагноз установлюється», – сказав співрозмовник.

    За попередньою інформацією, Бойко дістала легкі тілесні ушкодження, її госпіталізували. Зокрема, у неї діагностували забій м’яких тканин ліктьового та плечового суглобів лівої руки, забій м’яких тканин лоба.

    Медики госпіталізували дівчину до травматологічного відділення Львівської лікарні швидкої медичної допомоги.

    У патрульній поліції зауважили, що рішення про реєстрування кримінального провадження або складання адмінпротоколів щодо водія маршрутки, яка збила Бойко, ще не ухвалено.

    Як повідомлялося 21 серпня, Назар Холодницький оголосив про відставку з посади керівника Антикорупційної прокуратури.

    Нагадаємо, генеральний прокурор України Ірина Венедиктова звинуватила керівництво і прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у численних порушеннях.

    В Антикорупційній прокуратурі різко відповіли на критику Венедіктової. У САП наголосили, що генеральний прокурор не має права давати вказівки прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стосовно виконання своїх повноважень.

    ДТП САП аварія Назар Холодницький Юлія Бойко
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