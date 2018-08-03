У Києві перевірили понад 50 точок продажу шаурми: є значні порушення



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Інспектори виявили 21 випадок невідповідності вимогам законодавства про харчові продукти

У п'ятницю київське управління Госпотребслужби перевірило понад 50 суб'єктів господарювання, які займаються реалізацією шаурми. Як правило, до приходу інспекторів кіоски терміново закривалися.

Працівники Госпотребслужби підключали поліцію, і в 21 МАФі вдалося провести перевірку. У них інспектори виявили невідповідності вимогам законодавства про харчові продукти.

Порушення, зокрема, стосувалися відсутності маркування на сировину, наявності особистих медичних книжок, недотримання санітарних і гігієнічних норм, відсутності або непред'явлення дозволів на установку МАФів і документів про реєстрацію потужностей.

В ході перевірок виявилося, що жоден суб'єкт господарювання, з діяльністю якого пов'язують масове отруєння, не має необхідних документів. Зараз ці МАФи закриті. Також встановлено, що в усі ці торгові точки небезпечну продукцію поставляв один суб'єкт господарювання. Порушено кримінальне провадження за статтею 325 Кримінального кодексу (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Випадки отруєння шаурмою в Києві почали фіксувати з 30 липня. Спалах, який вже назвали наймасовішим за останні десять років, зареєстрований в чотирьох локаціях: метро Лісова, Дарниця, Оболонь і Поштова площа.

За останніми даними, у Києві зареєстрували 87 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію, в тому числі 13 випадків серед дітей.