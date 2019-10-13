У Києві під колесами авто загинув велосипедист (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото Вартові.Еспресо

На місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група

У Голосіївському районі столиці, на вулиці Заболотного, сталася ДТП, в якій загинув велосипедист.

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Як розповів Вартовим.Еспресо водій автомобіля Fiat Doblo, він заїжджав на вулицю Академіка Заболотного з Дніпропетровського шосе і намагався перелаштуватись з правого ряду лівіше – у другу смугу.

Раптом автомобіль перед ним різко прийняв вправо і він побачив перед собою велосипедиста, який рухався між першою і другою смугами. Водій застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося.

Постраждалого велосипедиста забрали до лікарні з тяжкими травмами, однак по дорозі він помер у кареті швидкої. На місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група, працівники якої і мають встановити всі обставини трагедії. В результаті ДТП утворилася пробка на вулиці Заболотного в напрямку Столичного шосе.

Нагадаємо, у Миколаївській області на автодорозі Кіровоград-Платонове в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждала 11-річна дитина.

Як повідомлялося, у Чернівецькій області 12 жовтня сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобусу та рейсового автобуса, в результаті якої постраждали 9 осіб.