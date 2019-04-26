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    У Києві підліток накинувся з ножем на своїх матір і бабусю (фото, відео)

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    Правоохоронці у під'їзді вказаного будинку затримали хлопця - У Києві підліток накинувся з ножем на своїх матір і бабусю (фото, відео)
    Правоохоронці у під'їзді вказаного будинку затримали хлопця
    Фото: Нацполіція

    У столиці правоохоронці затримали неповнолітнього, який наніс ножові поранення своїм родичам

    До поліції зателефонував хлопець та повідомив, що у квартирі на бульварі Дружби Народів він ножем вдарив свою матір і бабусю. На місце події виїхали слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, наряди патрульних та співробітники полку поліції особливого призначення №2.

    Як повідомляє прес-служба поліції Києва, правоохоронці у під'їзді вказаного будинку затримали підозрюваного. Підліток пояснив, що між ним та матір’ю виник конфлікт, під час якого він схопився за ніж.

    «У розпалі словесної перепалки підліток почав наносити удари матері, а згодом накинувся і на бабусю. Після скоєного він викликав «швидку», а сам вийшов із квартири. Медики доставили жінок з множинними ножовими пораненнями до лікарні», - розповіла начальник відділу ювенальної превенції УПД ГУНП у Києві Оксана Поплавська.

    15-річного хлопця затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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    У Києві підліток накинувся з ножем на своїх матір і бабусю (фото, відео)
    У Києві підліток накинувся з ножем на своїх матір і бабусю (фото, відео)
    У Києві підліток накинувся з ножем на своїх матір і бабусю (фото, відео)
    У Києві підліток накинувся з ножем на своїх матір і бабусю (фото, відео)

    Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. ч.1 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

    За словами Поплавської, ця родина благополучна та на обліках служби сім’ї у справах дітей не перебувала. Сам підліток характеризується позитивно і у поле зору правоохоронців до цього випадку не потрапляв. Зараз з ним працюють співробітники ювенальної превенції, психологи, працівники соціальних служб та слідчі, які встановлюють всі обставини та причини злочину.

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