У Мадриді гелікоптер впав на кільцеву дорогу, де було повно машин (відео)
Унаслідок аварії троє людей поранені
Сьогодні, 1 грудня, у Мадриді (Іспанія) зазнав аварії гелікоптер. Про це повідомляє Reuters.
Як зазначається, вертоліт розбився на кільцевій дорозі Мадрида в п'ятницю вранці, зіткнувшись з автомобілем. Унаслідок аварії троє людей поранені.
У гелікоптері перебували двоє людей, один зміг вийти самостійно, а іншого постраждалого врятували з-під уламків пожежники.
Також зазначається, що один із постраждалих отримав легку черепно-мозкову травму, інший, схоже, отримав перелом стегнової кістки, а третій отримав легкі травми, сказав речник.
Раніше повідомлялося, що у Росії розбився багатоцільовий гелікоптер, екіпаж якого загинув.
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