У Мадриді гелікоптер впав на кільцеву дорогу, де було повно машин (відео)

Унаслідок аварії троє людей поранені

Сьогодні, 1 грудня, у Мадриді (Іспанія) зазнав аварії гелікоптер. Про це повідомляє Reuters.

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Як зазначається, вертоліт розбився на кільцевій дорозі Мадрида в п'ятницю вранці, зіткнувшись з автомобілем. Унаслідок аварії троє людей поранені.

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У гелікоптері перебували двоє людей, один зміг вийти самостійно, а іншого постраждалого врятували з-під уламків пожежники.

Також зазначається, що один із постраждалих отримав легку черепно-мозкову травму, інший, схоже, отримав перелом стегнової кістки, а третій отримав легкі травми, сказав речник.

Раніше повідомлялося, що у Росії розбився багатоцільовий гелікоптер, екіпаж якого загинув.