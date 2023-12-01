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У Мадриді гелікоптер впав на кільцеву дорогу, де було повно машин (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Мадриді гелікоптер впав на кільцеву дорогу, де було повно машин (відео)
Вертоліт розбився зіткнувшись з автомобілем
фото скріншот відео

Унаслідок аварії троє людей поранені

Сьогодні, 1 грудня, у Мадриді (Іспанія) зазнав аварії гелікоптер. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, вертоліт розбився на кільцевій дорозі Мадрида в п'ятницю вранці, зіткнувшись з автомобілем. Унаслідок аварії троє людей поранені. 

У гелікоптері перебували двоє людей, один зміг вийти самостійно, а іншого постраждалого врятували з-під уламків пожежники.

Також зазначається, що один із постраждалих отримав легку черепно-мозкову травму, інший, схоже, отримав перелом стегнової кістки, а третій отримав легкі травми, сказав речник.

Раніше повідомлялося, що у Росії розбився багатоцільовий гелікоптер, екіпаж якого загинув.

Теги: Іспанія вертоліт гелікоптер відео аварія

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