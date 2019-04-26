У Києві планують відремонтувати ще три станції метро



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Станції облаштують для вільного доступу маломобільних груп населення

У столичному метрополітені планують провести ремонт на станціях метро «Сирець», «Політехнічний інститут» та «Шулявська».

Про це випливає з тендерів, опублікованих в системі держзакупівель ProZorro.

Передбачається, що на ремонт станції метро «Політехнічний інститут» витратять 19,45 млн грн, «Шулявської» — 19,40 млн грн, а станції «Сирець» — 20,69 млн грн. Тобто, загалом на ремонт станцій витратять близько 60 млн грн.

Всі три станції облаштують для вільного доступу маломобільних груп населення.

Планується, що на станціях замінять турнікети, кабелі живлення турнікетів і звукових орієнтирів, а також оновлять систему навігації, бар’єри, поручні, годинник і двері.

Виконавцем ремонтних робіт «Київський метрополітен» вибрав ВАТ «Київметробуд».