У Києві на Центральному залізничному вокзалі з’явилися зарядки для електромобілів



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Орієнтовний час повного зарядження автомобіля Tesla 100D – близько 2 годин, Nissan Leaf 2019 – трохи більше 1 год. та BMW i3 – близько 40 хв

Зарядні станції на Вокзальній площі розраховані на одночасне зарядження чотирьох автівок

У Києві біля Центрального залізничного вокзалу встановили дві зарядні станції для електромобілів. Про це йдеться на сайті Міністерства інфраструктури України.

Зазначається, зазначається, що зарядні станції на Вокзальній площі розраховані на одночасне зарядження чотирьох автівок.

«Пристрої мають три точки підключення для авто: ССS Combo або ССS Combo 2, Type 2 та CHAdeMo. Вартість зарядження автомобіля 6,50 грн за 1 кВтГ. Орієнтовний час повного зарядження автомобіля Tesla 100D – близько 2 годин, Nissan Leaf 2019 – трохи більше 1 год. та BMW i3 – близько 40 хв», - йдеться у повідомленні міністерства.

Компанія, що встановлювала зарядні станції була обрана через систему ProZorro.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій пообіцяв, що подібні зарядні станції для електрокарів встановлять й на інших вокзалах країни.

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