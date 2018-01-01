У Києві побільшало гривневих мільйонерів

Перші підсумки декларування доходів

У Києві офіційно зареєстрували вже 200 гривневих мільйонерів. Це удвічі більше, ніж на цей період минулого року. Усього ж у столиці вже прийняли 3,2 тисячі декларацій про доходи та майно. Їхня загальна сума – 1,9 мільярда гривень. Про це пише УНІАН. Нагадаємо, деклараційна кампанія стартувала від 1 січня і триватиме до 1 травня –



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Перші підсумки декларування доходів

У Києві офіційно зареєстрували вже 200 гривневих мільйонерів. Це удвічі більше, ніж на цей період минулого року.

Усього ж у столиці вже прийняли 3,2 тисячі декларацій про доходи та майно. Їхня загальна сума – 1,9 мільярда гривень. Про це пише УНІАН.

Нагадаємо, деклараційна кампанія стартувала від 1 січня і триватиме до 1 травня – певна категорія українців зобов'язана подати до податкових органів декларації про свої доходи за 2017 рік.

Торік декларації подали 513 тисяч українців на загальну суму 50,8 млрд грн (на 4% перевищує показник попереднього року). Зобов'язання з податку на доходи фізосіб становили 1,62 млрд грн, з військового збору - 226,5 млн грн.