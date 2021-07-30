Понад 150 тисяч щеплень за добу: Україна нарощує темпи вакцинації

Вже майже 2 млн українців повністю вакцинувалися від коронавірусу

За минулу добу, 29 липня, 150 253 людини вакциновано в Україні проти Covid-19. Одну дозу отримали 87 014 людей, повністю імунізовані – 63 239 людей. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Протягом доби працювали:

907 мобільних бригад,

2 565 пунктів щеплення;

277 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 437 631 людину, з них отримали одну дозу – 3 437 629 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 938 495 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 5 376 124 щеплення.

Нагадаємо, 29 липня в Україні виявили ще майже тисячу інфікованих Covid-19.

До слова, глава МОЗ Віктор Ляшко розповів, чи будуть в Україні щеплювати третьою дозою Pfizer. Раніше у Pfizer підтвердили, що третя доза вакцини посилює захист від штаму «Дельта».

Як відомо, українці почали активніше вакцинуватися. Також повідомлялося, що Україна планує запровадити QR-коди вакцинації.

Також спеціалісти розповіли, що вакцинацію від коронавірусу не рекомендують робити людям, які хворіють системною інфекційною хворобою.

Нагадаємо, до кінця року Україна отримає понад 47 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу від різних виробників. В уряді наголошують, що цього має вистачити для повної вакцинації більшості дорослого населення України вже у 2021 році.

Раніше експерт пояснив, чому вакциновані люди хворіють на коронавірус.

Також відома інфекціоністка розповіла українцям, як поводитися після вакцинації.