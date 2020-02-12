У Києві податківець попався на хабарі у $700 (фото)



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Посадовця затримали під час одержання хабара Фото: ДБР

Податківець підозрюється в отриманні хабара від підприємця

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, 11 лютого затримали головного державного ревізора–інспектора Головного управління Державної податкової служби у Києві під час одержання ним неправомірної вигоди в сумі 700 доларів США.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, податківець вимагав та одержав неправомірну вигоду від представника суб’єкта господарської діяльності за складання позитивного акту перевірки та можливість погашення попередніх заборгованостей без застосування штрафних санкцій та пені.

Наразі тривають слідчі дії, затриманому готується повідомлення про підозру.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України здійснює прокуратура Києва. Оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань у Києві ДСР Нацполіції України та Управління з питань запобігання та виявлення корупції Держаної податкової служби у Києві.

У разі доведення вини затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.