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    Кримінал

    Суд взяв під варту затриманого на «відкаті» чиновника Кабміну

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    У разі доведення вини чиновнику загрожує від п&rsquo;яти до 10 років в&rsquo;язниці - Суд взяв під варту затриманого на «відкаті» чиновника Кабміну
    У разі доведення вини чиновнику загрожує від п’яти до 10 років в’язниці
    Фото: ДБР

    Підозрюваний може вийти під заставу в 1 мільйон 552 гривні

    Печерський районний суд міста Києва відправив під арешт начальника одного з управлінь секретаріату Кабінету міністрів з альтернативою внесення застави.

    Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

    Зазначається, що розмір застави за підозрюваного складає 1 мільйон 552 гривні.

    Посадовця підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

    У разі доведення вини йому загрожує від п’яти до 10 років в’язниці.

    Нагадаємо, у вівторок ввечері слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, затримали начальника одного з управлінь Секретаріату Кабінету міністрів України за вимагання та одержання 2,5 млн грн хабара. «Відкат» призначався за безперешкодне підписання актів виконаних робіт по відновленню фасадів Будинку Уряду України та відкликання судових позовів до підрядника.

    Прем’єр Олексій Гончарук заявив, що «корупціонерам, які вимагають гроші від бізнесу, не місце в органах державної влади»

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