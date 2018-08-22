У Києві пограбований чоловік забив до смерті випадкового перехожого



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Надзвичайна подія сталася вночі 20 серпня біля спортивного комплексу «Атлет» у Дарницькому районі столиці

У реанімації лікарні швидкої допомоги у Києві помер 40-річний чоловік, якого доставили з важкими травмами.

Як повідомляє «Обозреватель» з посиланням на свої джерела, надзвичайна подія сталася вночі 20 серпня біля спортивного комплексу «Атлет» у Дарницькому районі столиці. У поліцію зателефонував чоловік і заявив, що на нього напали двоє невідомих і забрали сумку з грошима і документами.

Через деякий час він побачив людину, схожу на одного з грабіжників, і нібито намагався затримати його. Виникла бійка, в результаті якої «грабіжник» отримав множинні травми - його били кулаками і ногами.

У несвідомому стані чоловіка привезли в лікарню швидкої допомоги на вул. Братиславській. У нього виявилася закрита черепно-мозкова травма, переломи лицьового скелета, розрив печінки та ін. Вранці пацієнт помер.

Підозрюваному в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілого, загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. За інформацією джерела, під час скоєння злочину він був у стані сильного алкогольного сп'яніння і, скоріше за все, саме тому переплутав перехожого з грабіжником.